موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد مالاوي

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - يستعد منتخب مصر لمباراته القادمة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بمواجهة ضد مالاوي، تقام في الجولة الثالثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقد كان حقق المنتخب الوطني الفوز بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد منتخب إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف.

مباراة مصر وكوريا

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

ومن ناحيه اخري قد حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.