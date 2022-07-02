حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 2-7-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 2-7-2022
مهنياً: التزم بمواعيد العمل ولا تتأخر.
عاطفياً: حاول أن تكون أكثر لطفاً عند تعاملك مع الشريك.
صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية مليئة بالبروتين.
حظك اليوم برج الثور السبت 2-7-2022
مهنياً: لا تتردد في طلب مساعدة مديرك، كن أكثر جرأة.
عاطفياً: حاول أن تساعد شريكك في هذه الفترة.
صحياً: لا تبالغ بشرب الكافيين حاول أن تخفف حتى تستطيع النوم.
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2-7-2022
مهنياً: حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوطات وجرب الاسترخاء.
عاطفياً: تفكر بالذهاب لعشاء رومانسي مع شريكك.
صحياً: صحتك اليوم على ما يرام لكن حاول الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.
حظك اليوم برج السرطان السبت 2-7-2022
مهنياً: تفكر بأخذ إجازة قصيرة للتمتع مع العائلة.
عاطفياً: تفكر بطلب مساعدة من شريكك لكن لن يرضى.
صحياً: حاول أن تكثر من شرب الماء خصوصاً في الصيف.
حظك اليوم برج الأسد السبت 2-7-2022
مهنياً: حاول أن تبحث عن عمل لأنك بحاجة للمال.
عاطفياً: لا تتكبر على شريكك حاول أن تكون متواضع.
صحياً: تشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام حاول أن تستغل الفرصة لتخفيف وزنك.
حظك اليوم برج العذراء السبت 2-7-2022
مهنياً: تعلم شيء جديد وطور نفسك.
عاطفياً: استغل شريكك هذه الفترة لأنه قريب منك.
صحياً: تفكر بزيادة وزنك لأنك غير راضي عن جسمك.
حظك اليوم برج الميزان السبت 2-7-2022
مهنياً: أنت اليوم متوتر من زملائك في العمل.
عاطفياً: حاول أن تتخذ قرار اتجاه شريكك.
صحياً: تشعر بأوجاع في اللثة حاول استشارة طبيبك.
حظك اليوم برج العقرب السبت 2-7-2022
مهنياً: طور من نفسك ولا تبقى كما أنت.
عاطفياً: حاول أن تكون أكثر رومانسي مع الشريك فهو بحاجة لك.
صحياً: تعاني من آلام في المعدة حاول أن ترتدي شيء ثقيل في المساء.
حظك اليوم برج القوس السبت 2-7-2022
مهنياً: حاول أن تكون أكثر لطافة مع زملائك في العمل.
عاطفياً: تخرج مع شريكك اليوم لكن سوف ينتهي يومك بخلاف.
حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول اللحوم لأنك تعاني من نقص الحديد.
حظك اليوم برج الجدي السبت 2-7-2022
مهنياً: سوف تجد صعوبة في التعامل مع زملائك في العمل.
عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الشريك.
صحياً: حاول أن تشرب أعشاب لأنك تعاني من المغص.
حظك اليوم برج الدلو السبت 2-7-2022
مهنياً: حاول أن تتعلم من مديرك وتكسب خبرة منه قدر المستطاع.
عاطفياً: لا تكن قاسي مع شريكك.
صحياً: حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة.
حظك اليوم برج الحوت السبت 2-7-2022
مهنياً: أنت اليوم متألق في العمل وتشعر بالسعادة لأنك حصلت على مبلغ جيد.
عاطفياً: حاول أن تتأكد من مشاعرك اتجاه الشريك.
صحياً: لا تأكل أطعمة حارة لأنها تسبب الازعاج لك.