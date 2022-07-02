حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 2-7-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 2-7-2022

مهنياً: التزم بمواعيد العمل ولا تتأخر.

عاطفياً: حاول أن تكون أكثر لطفاً عند تعاملك مع الشريك.

صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية مليئة بالبروتين.

حظك اليوم برج الثور السبت 2-7-2022

مهنياً: لا تتردد في طلب مساعدة مديرك، كن أكثر جرأة.

عاطفياً: حاول أن تساعد شريكك في هذه الفترة.

صحياً: لا تبالغ بشرب الكافيين حاول أن تخفف حتى تستطيع النوم.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوطات وجرب الاسترخاء.

عاطفياً: تفكر بالذهاب لعشاء رومانسي مع شريكك.

صحياً: صحتك اليوم على ما يرام لكن حاول الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 2-7-2022

مهنياً: تفكر بأخذ إجازة قصيرة للتمتع مع العائلة.

عاطفياً: تفكر بطلب مساعدة من شريكك لكن لن يرضى.

صحياً: حاول أن تكثر من شرب الماء خصوصاً في الصيف.

حظك اليوم برج الأسد السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تبحث عن عمل لأنك بحاجة للمال.

عاطفياً: لا تتكبر على شريكك حاول أن تكون متواضع.

صحياً: تشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام حاول أن تستغل الفرصة لتخفيف وزنك.

حظك اليوم برج العذراء السبت 2-7-2022

مهنياً: تعلم شيء جديد وطور نفسك.

عاطفياً: استغل شريكك هذه الفترة لأنه قريب منك.

صحياً: تفكر بزيادة وزنك لأنك غير راضي عن جسمك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 2-7-2022

مهنياً: أنت اليوم متوتر من زملائك في العمل.

عاطفياً: حاول أن تتخذ قرار اتجاه شريكك.

صحياً: تشعر بأوجاع في اللثة حاول استشارة طبيبك.

حظك اليوم برج العقرب السبت 2-7-2022

مهنياً: طور من نفسك ولا تبقى كما أنت.

عاطفياً: حاول أن تكون أكثر رومانسي مع الشريك فهو بحاجة لك.

صحياً: تعاني من آلام في المعدة حاول أن ترتدي شيء ثقيل في المساء.

حظك اليوم برج القوس السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تكون أكثر لطافة مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تخرج مع شريكك اليوم لكن سوف ينتهي يومك بخلاف.

حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول اللحوم لأنك تعاني من نقص الحديد.

حظك اليوم برج الجدي السبت 2-7-2022

مهنياً: سوف تجد صعوبة في التعامل مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الشريك.

صحياً: حاول أن تشرب أعشاب لأنك تعاني من المغص.

حظك اليوم برج الدلو السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تتعلم من مديرك وتكسب خبرة منه قدر المستطاع.

عاطفياً: لا تكن قاسي مع شريكك.

صحياً: حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة.

حظك اليوم برج الحوت السبت 2-7-2022

مهنياً: أنت اليوم متألق في العمل وتشعر بالسعادة لأنك حصلت على مبلغ جيد.

عاطفياً: حاول أن تتأكد من مشاعرك اتجاه الشريك.

صحياً: لا تأكل أطعمة حارة لأنها تسبب الازعاج لك.