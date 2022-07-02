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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم السبت 2-7-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:22 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 2-7-2022

مهنياً: التزم بمواعيد العمل ولا تتأخر.

عاطفياً: حاول أن تكون أكثر لطفاً عند تعاملك مع الشريك.

صحياً: تفكر بعمل حمية غذائية مليئة بالبروتين.

حظك اليوم برج الثور السبت 2-7-2022

مهنياً: لا تتردد في طلب مساعدة مديرك، كن أكثر جرأة.

عاطفياً: حاول أن تساعد شريكك في هذه الفترة.

صحياً: لا تبالغ بشرب الكافيين حاول أن تخفف حتى تستطيع النوم.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تبتعد عن التوتر والضغوطات وجرب الاسترخاء.

عاطفياً: تفكر بالذهاب لعشاء رومانسي مع شريكك.

صحياً: صحتك اليوم على ما يرام لكن حاول الابتعاد عن الأطعمة الجاهزة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 2-7-2022

مهنياً: تفكر بأخذ إجازة قصيرة للتمتع مع العائلة.

عاطفياً: تفكر بطلب مساعدة من شريكك لكن لن يرضى.

صحياً: حاول أن تكثر من شرب الماء خصوصاً في الصيف.

حظك اليوم برج الأسد السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تبحث عن عمل لأنك بحاجة للمال.

عاطفياً: لا تتكبر على شريكك حاول أن تكون متواضع.

صحياً: تشعر بعدم الرغبة في تناول الطعام حاول أن تستغل الفرصة لتخفيف وزنك.

حظك اليوم برج العذراء السبت 2-7-2022

مهنياً: تعلم شيء جديد وطور نفسك.

عاطفياً: استغل شريكك هذه الفترة لأنه قريب منك.

صحياً: تفكر بزيادة وزنك لأنك غير راضي عن جسمك.

حظك اليوم برج الميزان السبت 2-7-2022

مهنياً: أنت اليوم متوتر من زملائك في العمل.

عاطفياً: حاول أن تتخذ قرار اتجاه شريكك.

صحياً: تشعر بأوجاع في اللثة حاول استشارة طبيبك.

حظك اليوم برج العقرب السبت 2-7-2022

مهنياً: طور من نفسك ولا تبقى كما أنت.

عاطفياً: حاول أن تكون أكثر رومانسي مع الشريك فهو بحاجة لك.

صحياً: تعاني من آلام في المعدة حاول أن ترتدي شيء ثقيل في المساء.

حظك اليوم برج القوس السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تكون أكثر لطافة مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تخرج مع شريكك اليوم لكن سوف ينتهي يومك بخلاف.

حظ برج القوس اليوم صحياً: حاول أن تكثر من تناول اللحوم لأنك تعاني من نقص الحديد.

حظك اليوم برج الجدي السبت 2-7-2022

مهنياً: سوف تجد صعوبة في التعامل مع زملائك في العمل.

عاطفياً: تشعر بعدم الرغبة في التحدث مع الشريك.

صحياً: حاول أن تشرب أعشاب لأنك تعاني من المغص.

حظك اليوم برج الدلو السبت 2-7-2022

مهنياً: حاول أن تتعلم من مديرك وتكسب خبرة منه قدر المستطاع.

عاطفياً: لا تكن قاسي مع شريكك.

صحياً: حاول أن تكثر من تناول الخضار والفواكة.

حظك اليوم برج الحوت السبت 2-7-2022

مهنياً: أنت اليوم متألق في العمل وتشعر بالسعادة لأنك حصلت على مبلغ جيد.

عاطفياً: حاول أن تتأكد من مشاعرك اتجاه الشريك.

صحياً: لا تأكل أطعمة حارة لأنها تسبب الازعاج لك.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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