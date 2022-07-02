انت الان تتابع تفاصيل خبر تفوق الشياطين الحمر.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /708383/تفوق-الشياطين-الحمر-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-وبتروجيت

يدخل النادي الأهلي أمام فريق بتروجيت، اليوم السبت، التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

التقي الفريقان من قبل فى 25 مواجهة، ، أستطاع النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 20 لقاء، وحضر التعادل في 5 مواجهات ، ولم يحقق فريق بتروجيت الفوز علي المارد الأحمر حتي الان.

حيث كان للمارد الأحمر الكلمة العليا في حسمها المواجهة الأولى بينهما في كأس مصر كانت في ثمن نهائي موسم 2006-2007 وحسمت رأس فلافيو التأهل للأهلي بهدف، وحسم أبوتريكة تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر موسم 2009-2010 بهدف نظيف في شباك بتروجيت.قبل 9 ساعات.

قائمة الأهلي

محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

الجدير بالذكر أن صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد أن حقق فوزًا غاليًا على فريق بيراميدز، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي إقيمة،على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لمصلحة النادي الأهلي في مرمى بيراميدز، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

واستغل طاهر محمد طاهر عرضية محمد مجدي قفشة، التي تجاوزت مدافعي بيراميدز، ليضعها لاعب الأهلي على يمين شريف إكرامي، الذي فشل في التصدي لها.

فيما سجل حسام حسن الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من محمد مجدي قفشة.

وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد من ركلة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء.