حالة الطقس اليوم السبت 2 يوليو 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وترتفع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 23

وادى النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 24

نخل 36 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 17

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 36 25

بنى سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27

ادفو 40 27

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 39 23

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 25

حلايب 35 29

رأس حدربة 33 27