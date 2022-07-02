طلاب العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الفيزياء

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة فى مختلِف الأقسام.
ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبا، أما طلاب القسم العلمى فيبلغ عددهم 46648 طالبا، فضلا عن 143 طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا فى معاهد البعوث الإسلامية.
وتم تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم فى المناطق الأزهرية فى مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التى تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فورى.
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