انت الان تتابع تفاصيل خبر انتشال جثة طالب بالثانوية الأزهرية من ترعة بالدقهلية..بعد غرقه منذ 30 ساعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /708378/انتشال-جثة-طالب-بالثانوية-الأزهرية-من-ترعة-بالدقهليةبعد-غرقه-منذ-30-ساعة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري فى محافظة الدقهلية من انتشال جثمان طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية من مياة ترعة البحر الصغير بعد العثور عليه أمام مركز شرطة محلة دمنة وذلك بعد 30ساعة من البحث نتيجة قيامه بالقفز من أعلى كوبري قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة وذلك بعد خلافات مع أسرتة وإقدامه علي الإنتحار وإبلاغه أحد أصدقاءه بنيته التخلص من حياتة واتصاله بوالده قبل الانتحار.

دوت الخليج

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالى قرية سلامون القماش التابعه للمركز بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى القرية فى مياه ترعة البحر الصغير .

قوات الإنقاذ النهري

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن أحد الأشخاص بالقرية ويدعى "محمود وليد " ١٧ عاما - طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية ومقيم قرية سلامون القماش ألقى بنفسه فى مياه الترعة.

التحريات

ودلت التحريات أن خلافات نشبت بين المتوفى وأسرته قام على إثرها الشاب بالانتحار بالقفز فى مياه الترعه وكتب رساله لأحد زملاءه يبلغه أقدامه على الانتحار كما اتصل بوالده من رقم اخراخبره خلالها بنيته فى الانتحار.

انتشال جثة طالب بالثانوية الأزهرية من ترعة البحر الصغير بالدقهلية

وكثفت قوات الإنقاذ النهري من جهودها لإنتشال جثمان الطالب وجرى استخراجه بعد 30 ساعة من البحث من المياه من أمام مركز شرطة محلة دمنه وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .