المستشار محمود فوزى يتحدث عن غلق السلطات التركية لـ "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" ويؤكد: الإعلام نشاط مهم وحيوى ويجب تنظيمه"فيديو وصور"

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /708379/المستشار-محمود-فوزى-يتحدث-عن-غلق-السلطات-التركية-لـ-دويتشه-فيله-وصوت-أمريكا-ويؤكد-الإعلام-نشاط-مهم-وحيوى-ويجب-تنظيمهفيديو-وصور

يتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل فى ضبط البث المباشر واللايف على الحسابات التى يقل متابعيها عن 5آلاف

ضوابط وأكواد الأعلى لتنظيم الإعلام من أجل حماية المجتمع والمواطنين ومن يعمل بطريقة شرعية

رصدنا عدم إلتزام بكود نشر الجرائم والتحقيقات وبدأنا المواجهة بالبيان التحذيرى والعقوبات تصل للغلق

السوشيل ميديا أصبحت غول يهدد الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى كل دول العالم والجميع متفق على ذلك

يتعين على الأعلى لتنظيم الإعلام ضبط البث المباشر واللايف على الحسابات التى يقل متابعيها عن 5آلاف

الإعلامى جابر القرموطى يشيد بأداء المستشار محمود فوزى ويؤكد:يتحدث دائما بصحيح القانون

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعليقا على غلق السلطات التركية لـ "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" بأنه طبقا للقوانين التركية يوجد مجلس أعلى للتليفزيون والإذاعة مثل الوضع فى مصر يوجد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهذا المجلس التركى طلب من "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" توفيق أوضاعهم فى فبراير الماضى بالحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقوانين التركية، وكان هناك مفاوضات بينهم يبدو أنها وصلت لنتيجة ما تم إعلانه مؤخرا بمنع وصل بثهم ونشاطهم للأراضى التركية .

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جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، والذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، مؤكداً على أنه من حق أى دولة أن تقوم بتنظيم الأنشطة المتواجدة على أراضيها، خاصة أن الصحافة والإعلام نشاط مهم وحيوى، وبه رؤس أموال وعاملين كثيرين، وبالتالى يجب أن نكون أمام ضوابط ونظم تحكم هذا النشاط، ولدينا فى مصر هذه الضوابط حيث الصحف لدينا تصدر بالإخطار، ووسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لا تستطيع أن تباشر عملها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن ماتم إعلانه بشأن "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" يذكرنا بخبر مماثل فى فبراير الماضى أيضا عندما تم منع روسيا اليوم الناطقة بالألمانية من قبل المنظم الألمانى للإعلام، وبالتالى هذا موقف متكرر ولا يمكن لأجنبى أو قناة محلية أن تباشر نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وأن تعلن إلتزامها بالقوانين السارية فى البلد التى يكون فيها نشاطها.

وأكد أيضا بأن أول خطوة يتم إتباعها عن الشكوى من أى وسيلة إعلامية يتم البحث أولا عن حصولها على الترخيص اللاوم من عدمه،وهذا ما يقوم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر والذى يعمل وفق القانون المنظم، والمتوافق مع المعايير الدولية وما هو صادر عنه من قرارات وضوابط تنظيمية مثل عدم نشر أى موضوعات خاصة بالتمييز بين المواطنين، أو نشر خطابات كراهية أو رسائل خاصة بدعم الإرهاب أو دعوات للإباحية وكلها ضوابط وأكواد متوافقة مع المعايير الدولية حفاظا على المجتمع والمواطنين وحماية لكل من يعمل بطريقة مشروعة فى الوسط الإعلامى والصحفى.

المستشار محمود فوزى:رصدنا عدم إلتزام بكود نشر الجرائم والتحقيقات وبدأنا المواجهة بالبيان التحذيرى

كما تحدث المستشار محمود فوزى، بشأن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص بتحذيراته لوسائل الإعلام من استباق التحقيقاتفى القضايا المنظورة أمام القضاء، مؤكدا على ضرورة أن نعى أولا دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو تنظيم الإعلام المرئى والمسموع والإلكترونى من خلال مجموعة من الأكواد والمعايير والضوابط ، ومن ثم يتعين على جميع وسائل الإعلام الإلتزام بها، وإذا حدث أى مخالفة لذلك يتم تطبيق لائحة الجزاءات المتدرجة والتى تواجه كل المخالفات تبدأ من لفت النظر وتنتهى للغلق الجزئى أو الكلى بحسب جثامة المخالفة .

وواصل حديثه بأن المجلس الأعلى فى مايو الماضى أصدر كود خاص بنشر الجرائم والتحقيقات، وكما هو معلوم فجزء كبير من عمل الصحافة والإعلام منصب على هذه النوعية من الموضوعات وبالتالى تأتى من هنا أهمية هذا الكود، ومن ثم وأمام ذلك كان تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالكود متضمن عدد من الإلتزامات على رأسها عدم النقل من مصادر مجهلة أو السوشيل ميديا أو لا تستبق نتائج التحقيقات ، أو تنحاز لرواية طرف على حساب الطرف الأخر،أو لا تحترم قرارات النيابة العام بحظر النشر .

ولفت إلى أنه رغم صدور الكود وإلتزاماته تلاحظ للمجلس خلال الأيام الماضية عدم إلتزام البعض بهذا الكود، فكان صدور بيان المجلس التحذيرى لوسائل الإعلام وخاصة فى إشكاليات النقل عن السوشيل ميديا والمصادر المجهولة، والصحافة المهنية لا يجب إطلاقا أن تنقل عنهم إطلاقا،وهذه الجوئية لها عقوبة مقرره فى اللائحة ولكن المجلس الأعلى يعمل فى إطار من التدريج فى تطبيق الكود والبيان الصادر يؤكد هذا النهج.

المستشار محمود فوزى:السوشيل ميديا أصبحت غول يهدد الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى كل دول العالم

كما تحدث أيضا المستشار محمود فوزى بشأن السوشيل ميديا وتداعيات اللايفات عليها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا على أن السوشيل ميديا أصبحت غول يهدد الجميع ليس فى مصر فقط ولكن فى كل دول العالم، والكل أصبح متوافق على أهمية وضع ضوابط لآلية النشر على الإنترنت، ولدينا فى مصر القانون 180 لسنة 2018،يوجد به نص كان فى حين وضعه كان نص"جرئ" والذى ذهب إلى أن كل المواقع والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى ويتخطى عدد متابعيها الـ 5آلاف تلتزم ببعض الإلتزامات المفروضة على وسائل الإعلام لا ينشر رذيلة ولا يحرض على جريمة ولا يدعو لإرهاب وغيرها من هذه الإلتزامات ، والمشرع إفترض أن هذه وسائل إعلام مصغرة ويتم تنفيذ الضوابط عليها .

المستشار محمود فوزى: يتعين على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل فى ضبط البث المباشر واللايف على الحسابات التى يقل متابعيها عن 5آلاف

وبشأن اللايفات قال المستشار محمود فوزى،بأن كما هو معلوم فالبث المباشر أو اللايف يكون بغرض زيادة التفاعل ومن ثم الحصول على بعض الأرباح المالية ، وللحقيقة الموضوع أصبح فى حاجة لتدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى هذه الجزئية حتى فى الحسابات الشخصية التى يقل عدد متابعيها عن 5آلاف، خاصة أن ما هو فوق الـ5آلاف ملتزم ويتم تطبيق عليه القانون، ولابد أن نعى بأن الصحف الكبيرة والمخضرمة لا يجوز لها أن تنقل عن السوشيل ميديا ،مشيرا إلى أن النشر على السوشيل ميديا من خلال الحسابات الشخصية فى كثير من الأحيان تنقل صورة غير حقيقة وتعطى انطباع غير حقيقى وتضليل للرأى العام قائلا:"أصبح على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التدخل فى دراسة تداعيات الحسابات الشخصية التى يقل عدد متابعيها عن 5آلاف".

ولفت إلى أن عقوبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا يوجد بها حبس ولكن كلها عقوبات إدارية تبدأ بلفت النظر وغرامات لا تتجاوز الـ250 ألف جنيه ويوجد الغلق الجزئى والكلى ولكن المجلس حكيم فى استخدام هذا الجزاء قائلا:" المجلس حكيم فى اختيار الجزاء المناسب فى ضوء التطبيق الفعال والمتدرج لهذه الجزاءات".

الإعلامى جابر القرموطى يشيد بأداء المستشار محمود فوزى ويؤكد:يتحدث دائما بصحيح القانون

وفى نهاية المداخلة أبدى الإعلامى جابر القرموطى تقديره الكامل للمستشار محمود فوزى على حديثه وتوضيحة لكافة التفاصيل، موجها شكره وتقديره له خاصة أنه يتحدث وفق صحيح القانون وضوابطه مع الشرح الوافى للمشاهدين حتى تكون الصورة واضحة للجميع .