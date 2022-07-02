إليكترونيا.. بدء التقديم لمسابقة 30 ألف معلم من اليوم وحتى 24 يوليو

جدة - نرمين السيد - يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، اليوم السبت 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجارى، تلقى طلبات الراغبين فى دخول مسابقة التعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وفى وقت سابق، أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المسابقة تأتى تلبية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين 150 ألف معلم لدعم هذا القطاع الحيوى للدولة الذى يخدم استراتيجية مصر 2030، وتحسين جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحتاج إلى معلمين ذوى فكر مختلف ويتمتعون بقدرات مهنية ومهارية تتناسب مع قطار التطوير. ويبلغ إجمالى عدد الوظائف التى تم الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالى عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

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