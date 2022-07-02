نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم وأفضل الأماكن والمعالم السياحية الشهيرة بمحافظة الأسكندرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شيدت مدينة الأسكندرية على يد الأسكندرية الأكبر في عام 331 قبل الميلاد، وبها أحدي عجائب الدنيا السبع الشهيرة “ منارة الأسكندرية “سميت الأسكندرية بهذا الأسم تخليداً له، وقد سميت قديماً عروس البحر الأبيض المتوسط، وتحتل الترتيب الثاني بعد مصر من حيث المساحة، وظلت الإسكندرية عاصمة لمصر في عهد الإسكندر وخلفائه، إلى أن جاءت الفتوحات الإسلامية على يد عمر بن الخطاب.

أهم وأفضل الأماكن والمعالم السياحية الشهيرة بمحافظة الأسكندرية

مدينة السحر والجمال بها العديد من الأماكن للتنزه وقضاء أجمل الأوقات، تتميز بوجود أكبر البازارات السياحية التي يأتي أليها السياح من جميع أنحاء العالم، ليشاهدون حضارتنا العريقة التي بنيت منذ قديم الأزل. وفي السطور التاليه سوف نعلمكم بأشهر الإماكن يمكنكم زيارتها عند المجئ للإسكندارية.

منارة الإسكندرية

بنيت قديماً لتوجيه السفن التجارية للوصول للميناء بدون خسائر، ويبلغ أرتفاعها نحو 120 متر، وهي أول منارة بنيت في التاريخ وقد قام ببنائها المهندس المعماري اليوناني سوستراتوس في عام 270 قبل الميلاد، وقد استمر العمل في المنارة بين 12 عام إلى 20 عاماً من 247 ميلادي إلى 280 قبل الميلاد تقريباً ليتم افتتاحها في عهد بطليموس الثاني.

مكتبة الإسكندرية

هي من أقدم المكتبات حول العالم، شيدها بطليموس الأول ويقال أنه تم تأسيسها علي يد الإسكندر الأكبر قبل ثلاثة وعشرين قرناً، وعرفت باسم مكتبة الإسكندرية الملكية أو المكتبة العظمى، وتقع بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، حيث تعرضت المكتبة قديماً للعديد من الحرائق وانتهت حياتها في عام 48 قبل الميلاد، قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، على مستوى العالم، وبالتعاون مع مكتبة الكونغرس وجهات علمية أخرى. ببنائها مره أخرى وقد تم أفتتاحه عام 2002 في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك تحت اسم مكتبة الإسكندرية الجديدة، وهى الآن صرح عالمى كبير.

قلعة قايتباي

امر ببناها السلطان الاشرف قايتباى وقت زيارته التاريخيه ل اسكندريه فى صيف 1477، و اخد بناها حوالى سنتين و زارها السلطان قايتباى سنة 1479 بعد ما بناها خلص، تقع عند مدخل الجزء الشرقي من جزيرة فاروس، وكانت تضم مسجداً جميلًا بداخلها أيضاً، داخل القلعة أيضاً ستجدون سلسلة من الغرف المشيدة من الحجارة كما يمكنكم الصعود على السطح لللتمتع بمنظر البحر من الأعلى. وهى من اشهر معالم السياحة في الإسكندرية.