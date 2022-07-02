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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /708377/وفاة-شخص-بعد-مشاجرة-مع-شقيقه-على-الميراث-في-الدقهلية

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه، متأثرًا بإصابتة بنوبة قلبية مفاجئة وذلك بعد مشاجرة مع شقيقة بقرية كفر بدواي القديم التابعة لمركز المنصورة فى محافظة الدقهلية وذهابه إلى نقطة الشرطة لتحرير محضر ضد شقيقه بعد تشاجرهما وذلك للخلاف على الميراث.

دوت الخليج

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من نقطة شرطة بداوي بإصابة شخص يدعي "عبده عبد الغفار" في العقد ‏الخامس من عمره، بهبوط حاد وجرى نقله إلي المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.‏

تفاصيل الواقعة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة إلى مكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بين كلًا من "عبده عبد الغفار"، ‏مع شقيقه "تامر"، وتوجه إلى نقطة ‏شرطة كفر بداوي، لتحرير محضر ضد شقيقه إلا أنه أصيب بأزمة قلبية مفاجئة، وجري نقله إلي المستشفى ‏لإسعافه إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بهبوط حادث في الدورة الدموية.

شهود العيان

‏وأكد شهود العيان أن المتوفي تشاجر مع شقيقه بسبب الخلاف علي الميراث وذهب إلي نقطة الشرطة ‏لتحرير محضر ضد شقيقه إلا أنه توفي هناك .‏

النيابة العامة

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ولا ‏توجد أي شبهة جنائية تسببت في الوفاة ‏ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏وإخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.