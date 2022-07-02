انت الان تتابع تفاصيل خبر هقاضيه وهاخد حقي.. مطرب المهرجانات مسلم يتعرض للنصب من المنتج سلطان الشن حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /708375/هقاضيه-وهاخد-حقي-مطرب-المهرجانات-مسلم-يتعرض-للنصب-من-المنتج-سلطان-الشن

نشر مطرب المهرجانات مسلم فيديو عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، يهاجم فيه المنتج حسن الشن الشهير بسلطان الشن، بسبب تعرضه للنصب منه، وأضح أنه لجأ للقانون لكي يسترد حقه منه.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل تعرض مسلم للنصب من حسن الشن

مسلم وسلطان الشن

وأكد مسلم أنه طالب تعويض من الشن يبلغ مليون جنية مصري، وذلك بعد مخالفته لبنود التعاقد التي نصت أن تكون الأرباح بالنصف بينهم.

وقال مسلم: “مش هاممني الفلوس بدور على نجاح أكتر من أي فلوس، ويكفي أني بحط نفسي في مناطق كويسة، مش عاوز غير كده وأغنية خطر ما خدش عليها غير 10 آلاف جنيه وأغنية يا أصفر ما خدش منها فلوس غير 20 ألف جنيه وكانت مكسرة الدنيا”.

أغاني شعبي في رمضان 2022

وجدير بالذكر، أن

شاركت الفنانة يسرا متابعيها وجمهورها بنشرها أغنية فكك وهي الأغنية الدعائية الخاصة بمسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في رمضان عبر شاشة قناة on الفضائية، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت يسرا على الأغنية قائلة: “أغنية فكك من مسلسل أحلام سعيدة، من أداء المدفعجية وإشراف عام أحمد كراكيب”، وظهرت الفنانة في الأغنية بشكل مختلف يغلب عليها الطابع الكوميدي، خاصة ولأول مرة تغني شعبي.

يشار أن مسلسل أحلام سعيدة يضم في بطولته عدد من النجوم مثل غادة عادل، نور محمود، هالة خليل، ياسمين العبد، شيماء سيف، انتصار، والإخراج لـ عمرو عرفة.

مسلسل أحلام سعيدة

وظهرت الفنانة يسرا في مسلسلها بالشكل الكوميدي على عكس ما قدمته خلال السنوات الماضية من التراجيدي والدرامي كما أعربت عن سعادتها بالعمل الكوميدي الذي قدمته ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022.

وقالت يسرا في لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: “كان واحشني الكوميدي جدًا السنادي وكنت عاوزة أريح من العياط .. بالصدفة لقيت جمال العدل محضّرلي نص من الكاتبة هالة خليل واكتشفت إنها بتكتب كوميدي ومكنتش مصدقة”.

وأضافت يسرا: “إنبسطت لإن الموضوع لذيذ وموضوع ستاتي وعبارة عن ستات بيتقابلوا وبيعيشوا مع بعض.. جمال العدل بيحب الجديد دائمًا، وأنا سعيدة بده والعمل توج بالمخرج عمرو عرفة ولم أعمل معه منذ سرايا عابدين، وتربطني به صداقة قديمة لكن كان واحشني ووحشني الشغل معاه كنت سعيده وسيابة إيدي معاه”.