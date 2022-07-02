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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /708374/راندا-مصطفي-تفوز-ممثلة-عن-مصر-بمنصب-رئيس-لجنة-المرأة-بالبرلمان-الافريقي

فازت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الافريقي، ذلك أثناء الانعقاد الخامس للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي المنعقدة حالياً في- المِيدْراند - جنوب إفريقيا.

كما فاز النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد البرلمانات الافريقية بمنصب "رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الافريقي". وأكد «الجبلي»، أن الوفد البرلماني المصري بذل جهوداً مكثفة خلال تلك انتخابات اللجان، موجهاً التحية لأعضاء وفد مصر لدعمهم وكل من قام بإعطاء صوته وكما يهنئ سيادته السادة النواب: وحصل الدكتور محمود سعد لفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الافريقي. كما تقدم الدكتور شريف الجبلي ، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقيادات وأعضاء البرلمان المصري والإفريقي على دعمهم ومساندتهم له؛ معتبراً هذا الفوز بمثابة دليل قاطع على تقدير الأشقاء الأفارقة للدور الرائد والمحوري والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء.

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