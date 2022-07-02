النائب شريف الجبلي يفوز ممثلاً عن مصر برئاسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الافريقي

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /708373/النائب-شريف-الجبلي-يفوز-ممثلا-عن-مصر-برئاسة-لجنة-العلاقات-الدولية-والتعاون-وفض-المنازعات-في-البرلمان-الافريقي

فاز النائب الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية باتحاد البرلمانات الافريقية بمنصب "رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الافريقي"، ذلك أثناء الانعقاد الخامس للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي المنعقدة حالياً في- المِيدْراند - جنوب إفريقيا.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، أن الوفد البرلماني المصري بذل جهوداً مكثفة خلال تلك انتخابات اللجان، موجهاً التحية لأعضاء وفد مصر لدعمهم وكل من قام بإعطاء صوته وكما يهنئ سيادته السادة النواب الدكتور محمود سعد، لفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الافريقي، والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الافريقي.

كما تقدم الدكتور شريف الجبلي ، بالشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وقيادات وأعضاء البرلمان المصري والإفريقي على دعمهم ومساندتهم له؛ معتبراً هذا الفوز بمثابة دليل قاطع على تقدير الأشقاء الأفارقة للدور الرائد والمحوري والتاريخي الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه جميع القضايا التي تهم دول القارة السمراء.