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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /708372/عاجل--انهيار-عقار-سكني-في-الإسكندرية-مصرع-شخصين-و10أخرين-تحت-الأنقاض

سقط منذ قليل عقار سكني بشارع الكاشف متفرع من فيكتوريا شرق الاسكندرية، وأسفر عن مصرع شخصين و 10 أخرين تحت الانقاض في محاولة استخراجهم، وتم استخراج شخصين فقط.

دوت الخليج

تلقي مدير امن الاسكندرية اللواء محمود ابو عمرة بلاغ يفيد انهيار عقار سكني متكون من ٣ طوابق بشارع الكاشف متفرع من فيكتوريا دائرة قسم الرمل ثاني ، وتم دفع عدد كبير من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، بالتنسيق مع قسم شرطة الرمل ثاني الي محل البلاغ.

انهيار عقار سكني في الإسكندرية.. مصرع شخصين و10أخرين تحت الأنقاض

وجاري انقاذ الاهالي من تحت الأنقاض وعمل اللازم تجاه الواقعة.

سقوط ونش رفع أثاث على عقارين بشرق الإسكندرية

وفي سياق أخر أعلن حي المنتزة أول، أنه ورد إشارة فجر الجمعة بسقوط ونش مخصص لرفع الأثاث على عقارين بشارع المسرح.

وأكد المهندس محمود فؤاد، بأنه لا توجد أي شروخات أو أي تلفيات، وقد تبين أن التلفيات الموجودة عبارة عن سقوط أجزاء من ستارة السطح أعلى الشقة التى تم معاينتها نتيجه سقوط السلم، وكذلك العقار الملاصق لهذا العقار، كما سقطت أجزاء من ستارة السطح أيضًا نتيجة سقوط السلم على السطح، ولا يوجد أي إصابات بالأرواح، وتم مُعاينة سلامة العقار الإنشائية.

سقوط ونش رافعة أثاث

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بسقوط ونش رافعة أثاث، على عقارين بمنطقة سيدي بشر، أثناء رفع بعض الأثاث لعقار ثالث، دون وقوع إصابات بشرية، مع حدوث تلفيات في العقارين.

قوات الحماية المدنية

وبالانتقال لموقع البلاغ من قبل قوات الحماية المدنية وشركة مقاولات مدعومة بمعداتها، تبين سقوط رافعة ونش مُخصص لرفع الأثاث على العقارين أرقام 128 و129 بشارع المسرح، وأسفرت المعاينة الأولية عن سقوط سلم الونش على العقار الأول، مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن سقوط أجزاء من سور السطح العلوي، دون حدوث شروخات أو أضرار به، ثم سقط على عقار مُجاور مكون من 14 طابق، وتسبب أيضًا في تحطم أجزاء بسيطة من السطح، دون حدوث إصابات أو أضرار بالسلامة الإنشائية للعقار.