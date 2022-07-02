قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التالية (منطقة كفر طهرمس - منشية البكارى - الطوابق - شارع العشرين ومتفرعاته - المريوطية من فيصل ومتفرعاته - وضعف المياه من المريوطية وحتى نهاية فيصل)، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 6 صباح اليوم السبت الموافق 2 يوليو الجاري، لمدة 6 ساعات.





وأرجعت الشركة، سبب الانقطاع إلى أعمال الربط للخط الجديد قطر 400 مم زهر مرن على الخط القائم قطر 1000 مم تقاطع شارع أولاد غنيم مع شارع فيصل لتحسين الضغوط بمنطقة كفر طهرمس. وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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