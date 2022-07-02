يستحب اللحم الكثير.. الإفتاء توضح معلومات مهمة عن الأضحية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن الأضحية عبادة وقربة فى حق المسلم القادر للتوسعة على الأهل والأقارب والفقراء وإن كانوا غير مسلمين، مؤكدة أنه يستحب اختيار الأضحية كثيرة اللحم رعاية لمصالح الفقراء والمساكين.

وأوضحت الدار، أنه لابد من أن تكون الأضحية من الأنعام وهى الإبل بأنواعها والغنم ضأنا كانت أو معزا ذكورا أو إناثا، إلى جانب أنه يجب أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فلا تجزئ الأضحية بما لحقه ما يضر بلحمه ضررا صحيا أو كميا.

وتابعت، أن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى من اليوم العاشر من ذى الحجة إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذى الحجة، وعلى المضحى أن ينوى الذبح تقربا إلى الله تعالى.

وأشارت إلى أنه يسن أن يذبح المضحى بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة، ويجوز له الإنابة، ويجب عليه أن لا يقوم بالذبح إذا لم يكن مؤهلا مدربا.

وشددت على أنه لا يجوز تعذيب الذبيحة والمبالغة فى إيلامها للتمكن من ذبحها، ويسن استقبال القبلة بالأضحية وأن يضجعها على جنبها حين يذبحها، وينبغى التسمية والتكبير عند الذبح.

وأردفت أنه يسن أن يدعو عند الذبح فيقول"إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك وإليك".