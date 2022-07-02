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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:53 صباحاً - محمد السيد - /708370/بفستان-أزرق-أنغام-تتألق-في-حفل-المنارة-تحت-شعار-كامل-العدد-فيديو

بدأ منذ قليل حفل الفنانة أنغام بالمنارة، تحت شعار كامل العدد، بعدما حققت نجاح كبير في حفلها بالكويت خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد عملية كتفها التي خضعت لها قبل ذلك.

دوت الخليج يرصد لكم حفل الفنانة أنغام بالمنارة

وأرتدت أنغام فستان باللون الأزرق وإكسسوارات بسيطة، كما اعتمدت شعر منسدل ومكياج خفيف، وتخلت عن حامل الكتف التي كانت ترتديه ظول الفترة الماضية.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل: حالة خاصة، ياريتك فاهمني، اكتبلك تعهد، مطمنة، ونفضل نرقص، عمري معاك، واهي جت، وغيرها.

رسالة أنغام لـ هاني شاكر

حرصت الفنانة أنغام على التعليق على استقالة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد الأزمات الأخيرة التي شهدتها النقابة مؤخرًا.

علقت الفنانة أنغام على قرار الفنان هاني شاكر بالاستقالة من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وجاء ذلك في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي: “استقالة نقيب الموسيقيين الأستاذ والفنان الكبير المحترم هاني شاكر خساره كبيره للنقابة والموسيقيين ولنا جميعًا”.

وتابعت: “أرجو ان يتراجع عن الاستقالة”، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات وانقسم الجمهور بين من يؤيد قرار استقالته وآخرين يحثونه على التراجع عن قراره.

استقالة هاني شاكر

وفي سياق متصل، كانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية قد أوضحت أن الفنان هاني شاكر مازال مصرا على استقالته، على الرغم من الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس النقابة أمس الثلاثاء.

وأعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية أمس خلال الاجتماع، رفض استقالة الفنان هاني شاكر بالإجماع، وأصدرت النقابة بيان صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: "يناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في قراره والعدول عنه، والعودة لممارسة مهام العمل النقابي”.

وتابع البيان: “واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة، التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات الماضية".

ويشار أن استقالة الفنان الكبير هاني شاكر جاءت بسبب المشادة والخناقة التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بنقابة المهن الموسيقية يوم الاثنين الماضي بسبب حسن شاكوش وسعيد الارتست.