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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708369/قروض-تساهيل-2022-الشروط-والأوراق-المطلوبة

قروض تساهيل 2022 لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلنت شركة تساهيل عن تقديم قروض في أي مجال (تجاري أو صناعي أو خدمي) بتوفير قرض فردي أو جماعي بأنظمة سداد سهلة، ويقدم دوت الخليج تفاصيل قروض تساهيل بالشروط والأوراق المطلوبة.

شروط قروض تساهيل

هناك تباين في شروط قروض تساهيل حسب قيمة القرض ويمكن رصدها على النحو التالي:

قرض أقل من 10 آلاف جنيه مصري من تساهيل

- وجود ضامن أو كفيل له دخل شهري ثابت.

- لا يشترط وجود أي ثابت على هذا الشخص.

قرض من 10 آلاف جنيه مصري وحتى 25 ألف من شركة تساهيل

- يشترط وجود كفيل أو ضامن له دخل شهري ثابت.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تساهيل

- تقدم الأوراق الرسمية التي تثبت أن هذا الضامن إما موظف بالقطاع العام أو الخاص.

- في حالة كان الضامن على المعاش فيجب تقديم ما يثبت هذا أيضا.