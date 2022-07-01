انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب عن هزيمة الأهلي الأخيرة: "فريق محظوظ وكان لازم يخسر 7" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708368/عمرو-أديب-عن-هزيمة-الأهلي-الأخيرة-فريق-محظوظ-وكان-لازم-يخسر-7

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من نظيره نادي سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري في واحدة من المباريات المثيرة بين الفريقين والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، إن النادي الأهلي مشكلته ليست في بيتسو موسيماني أو في سامي قمصان أو حتى في المدرب الجديد للفريق ريكاردو سواريس، وإنما المشكلة في لاعبي النادي الأهلي، حيث يرى أن لاعبي الأهلي يحتاج للاعبين جدد في الفترة المقبلة، وهذه هي الحقيقة الذي يخشى الجميع البوح بها.

وتابع أن النادي الأهلي نادي لديه حظ كبير على الرغم من الهزيمة، "أه الأهلي محظوظ يا جماعة حتى وهو خسران لأنه لو مش محظوظ كان خسر الماتش ده 6 أو 7، ولكن بسبب حظه خسر تلاتة بس".

عمرو أديب: هدف مروان حمدي في الأهلي مثل هدف محمد صلاح في مانشستر سيتي

وواصل أن مروان حمدي مهاجم نادي سموحة مهاجم مميز، وواحد من ثمار تواجد كارلوس كيروش في منتخب مصر، مشيرًا إلى أنه سجل هدفين نسخة طبق الأصل من بعضهم البعض، ، "قعد يرقص يمين وشمال وحطها في الجول في مرتين في نسخة طبق الأصل، المرتين يرقص نفس الترقيصة ويتساب، جول مروان حمدي التالت زي جول محمد صلاح في مانشستر سيتي".

وسخر "أديب"، من بعض الأقاويل التي تنتقد الحكم بسبب الوقت الضائع قائلا: "الناس دي عندها حق كان لازم الحكم يدي نص ساعة وقت بدل ضائع عبال ما الأهلي يتعادل، ما هو مينفعش الأهلي يخسر يا جماعة برده، كان لازم الحكم يستنى لما الأهلي يتعادل".

وانتقد، المحللين في القنوات الفضائية الرياضية قائلا إن كل المحللين أصبح شغلهم الشاغل عقب المباراة كيفية إيجاد حلول للنادي الأهلي للخروج من أزمته، "مينفعش الأهلي يخسر يا جماعة طبعا فلازم الكل يحل مشكلة النادي الأهلي".

ويرى، أن النادي الأهلي عليه أن يُصفي الكثير من اللاعبين المتواجدين في الفريق في الوقت الحالي، موضحا أن هناك لاعبين جاءوا بعشرات الملايين ولم يقدموا شيء للفريق حتى الآن.