بسنت حميدة:وعدت نفسي برفع اسم مصر..وأعدكم بتحقيق ميدالية أخرى خلال أيام

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708367/بسنت-حميدةوعدت-نفسي-برفع-اسم-مصروأعدكم-بتحقيق-ميدالية-أخرى-خلال-أيام

أعربت بسنت حميدة، الفائزة بذهبية سباق 100 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عن سعادتها الكبيرة بالفوز بالميدالية الذهبية ورفع اسم مصر عاليا، موضحة أن تلك ليست المرة الأولى التي تشارك فيها في المسابقة، ولكن كانت شارك فيها من قبل عام 2018.

وأضافت "حميدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أنها شاركت في تلك البطولة منذ أربع سنوات ولكنها حققت المركز السادس، وكانت حزينة للغاية لأنها لم تحقق ميدالية فيها، وكانت تبكي، ووعدت نفسها بأن تحقق ميدالية في تلك الدورة في مرة أخرى ورفع اسم مصر عاليا، مشيرة إلى أن تلك الدورة لا تقل نهائيا عن الأولمبياد إلا أن الدورة لا تشارك فيها بعض الدول فقط.

بسنت حميدة: زوجي دعمني كثيرا خلال رحلتي

وتابعت: "مكنتش واعية أنا بعمل إيه ولا أعرف حققت رقم كام، وكان كل همي هو أن ألاقي علم مصر، واحتفل بعلم مصر، وأعرف الناس أن مصر فيها ابطال، وأن مصر رقم واحد في اللعبة دي، والحمد لله حققت رقم مميز في تاريخ مصر".

وعن قصة الحب بينها وبين زوجها عقبت قائلة إن زوجها هو مدربها ودعمها بشكل كبير خاصة بعد إصابتها قبل مشاركتها في الأولمبياد الماضية بأيام قليلة، وأنه عاصر معها العديد من الأوقات العصيبة وشاهدها في أصعب حالاتها، وكان من حقه أن يراها وهي منتصرة وسعيدة، "الناىس شافت انتصارنا بس مشافتش هو شاف معايا إيه الفترة اللي فاتت".

ووجهت الشكر للجمهور الجزائي، قائلة إنه دعمها بشكل غير طبيعي، وهو شعب راقي ومحترم، ومنذ دخولها الملعب وهناك تشجيع وهتافات وأعلام لمصر بجانب العلم الإنجليزي، "لو قعدت اتكلم عنهم مش هوفيهم حقهم شكرا جدا ليهم".

وأوضحت أنها تستعد للمشاركة في مسابقة الـ 200 متر في نفس الدورة، حيث ستكون التصفيات غدا، ومن ثم النهائي بعد غد، واعدة مصر بميدالية أخرى خلال الفترة المقبلة.