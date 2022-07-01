انت الان تتابع تفاصيل خبر عمرو أديب ينفعل على الهواء: إخراج قاتل نيرة أشرف من السجن؟.. «الدولة مبتاخدش دية» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708366/عمرو-أديب-ينفعل-على-الهواء-إخراج-قاتل-نيرة-أشرف-من-السجن-الدولة-مبتاخدش-دية

انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة، تعقيبا على الأخبار المتداولة حول وجود بعض الأشخاص تحاول التفاوض بشكل مجهول مع أسرة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة من أجل الحصول على مبلغ مالي من أجل التنازل عن قضية ابنتهم.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأخبار مع شقيقة نيرة أشرف، والتي كشفت أن البعض يحاول التواصل مع أسرتهم من أجل دفع دية 5 مليون جنيه لإخراج قاتل شقيقتها من السجن, هو ما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب الشديد رافضين هذا الأمر من الأساس.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، إنه كان غاضب بشدة منذ صباح اليوم بعد قراءة مثل تلك الأخبار، "أنا كان هيجيلي نقطة وانا بشوف الكلام ده الصبح، أصلا أسرة القاتل مش معاهم الفلوس دي مين عاوز يطلع القاتل من السجن؟".

عمرو أديب: والدة نيرة أشرف قُهرت من الحزن بسبب أخبار الدية

وأردف أنه متعجب من حالة التعاطف القوية مع نيرة أشرف بعد وقوع الحادث، وخروج البعض الآن من أجل إخراج القاتل من السجن، مشيرًا إلى أنها قضية متكاملة الأركان، وكانت أسرع قضية في تاريخ القضاء المصري نظرًا لوضوح كل شيء فيها، "ليه عاوزين تخرجوه".

وواصل: "مين الفئة دي اللي عاوزة تطلع القاتل من السجن، ويطلع يقولك أصل حرام، حرمة عليك عيشتك لو اختك او امك او بنتك ترضهاله، أم نيرة اتقهرت النهاردة تاني من الحزن على بنتها بعد الأخبار دي حرام عليكم".

وشدد على أن الدولة لا تأخذ دية والقانون لا يأخذ دية والمحكمة لا تأخذ دية، وكل ما يُقال حول هذا الأمر مرفوض بشكل تام، "حق الدولة مش بيتاخد عليه دية، والقانون بياخدش دية يا جماعة".