انت الان تتابع تفاصيل خبر بظهر مكشوف.. رزان مغربي تتألق بفستان وردي في أحدث ظهور لها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708365/بظهر-مكشوف-رزان-مغربي-تتألق-بفستان-وردي-في-أحدث-ظهور-لها

وتفاعل الجمهور معها، وكثرت التعليقات التي أعجبها تلك الإطلالة، وقال أحد التعليقات: جميلة جدًا، كما تعددت التعليقات التي تملؤها القلوب الملونة.

أعمال رزان مغربي

ويعد فيلم صابر وراضي من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد ويشارك رزان مغربي في بطولة العمل كلا من أحمد آدم ومحسن محيى الدين، وآخرين والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي. وتنتظر رزان مغربي عرض مسلسل "وعد الشيطان"، الذي تشارك به الفنان عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب وأحمد الرافعي وعائشة بن أحمد وآخرون، ويقدم خلال العمل شخصية محورية، وينتمى إلى مسلسلات الرعب والتشويق والإثارة. ومن المقرر طرح مسلسل وعد الشيطان خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتعاقدت أيضًا رزان على بطولة مسلسل "بنات رزق" والمقرر بدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وتقدم رزان خلال أحداثه شخصية جديدة بها أكشن وكوميديا في نفس الوقت. ويضم فيلم بنات رزق في بطولته كلا من غادة عادل، شيرين رضا، مى عمر، أروى جودة، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، والإخراج لـ مرقس عادل، وتدور أحداث الفيلم حول 4 بنات تربطهن قرابة، وتعيش كل منهن في بلد مختلفة. وكانت قد شاركت رزان مغربي مع الفنان أحمد السقا مؤخرًا في تقديم برنامج إغلب السقا الذي قدمه ضمن الموسم الرمضاني قبل الماضي لعام 2021 وشهد البرنامج استضافة كوكبة من النجوم في مصر والوطن العربي وكان برنامج للمسابقات والمغامرة وكان من ضمن ضيوفه نيللي كريم ومعتصم النهار وآخرين.

معلومات رزان مغربي

ولدت رزان في بيروت لعائلة مسلمة والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية ووالدتها حسناء السباعي، لديها أخ وحيد يصغرها سنا إسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية ،عاشت طفولتها في لندن ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، تجيد أربع لغات العربية ،الانجليزية الفرنسية ،الإيطالية تزوجت من رجل الأعمال المصري "ناجي كامل " عام 2010 لكنها أخفت الزواج لمدة ثلاث سنوات ورزقت في السابع من أبريل 2014 بولدها الأول رام هي حاليا مقيمة في الزمالك بالقاهرة مصر.