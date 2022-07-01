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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708362/حسين-الجسمي-بمناسبة-ذكرى-30-يونيو-أتقدم-بخالص-التقديرللرئيس-السيسي-على-الإنجازات-المذهلة

أحيا المطرب حسين الجسمي حفل غنائي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، في فندق الماسة بمدينة نصر، وسط تفاعل كبير من الحضور وتنظيم أكثر من رائع للحفل.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة حسين الجسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو

وقال حسين الجسمي خلال الحفل: "أتقدم بخالص العرفان والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات المذهلة اللي بيقوم بيها لمستقبل مصر والمصريين".

وتابع: “لما يكون عندك موعد مع ناس بتحبهم جداً وبيحبوك .. أكيد بتكون استعداداتك غير ومختلفة.. خاصةً لما يكون اللقاء في حبيبتي مصر.. وفي مصر كل شي مميّز.. حتى الضحكة تبقى أحلى”.

حسين الجسمي وأغنية دلع واتدلع

وجدير بالذكر، أن احتفل الفنان الاماراتي حسين الجسمي بوصول أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «دلع واتدلع» إلى مليون ونصف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «دلع واتدلع» من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما.

وتقول كلماتها:

هات .. هات إيدى ف إيدك هات شايله الدنيا مُفاجأت بتبان لنا م البدايات

ليك … قلبى إتسلم تسليم من غير ولا سين ولا جيم وضربلك 100 تعظيم

دلع وإتدلع عيش قول للأيام بشويش فى اتنين بيحبّوا جديد على مهلِك وماتجريش أصل القلب ومايريد فى حاجات فيها مانفتيش أيوه القلب ومايريد واجمل م الفرح مفيش

روق … مابقاش فى ما بينا فروق ولا ف غلاوتك مخلوق يا معلّي ف قلبى الشوق يوم .. يوم ندي الدنيا طناش لسه انا وانت ما عيشناش فُك وما تحبّكهاش

طير المحبة في عيد الفطر

وسبق وأن طرح الفنان حسين الجسمي أغنية جديدة من أشعار ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي بعنوان أغنية "طير المحبة"

أغنية "طير المحبة" ألحان الفنان فايز السعيد، و توزيع موسيقي للموزع نور هاشم، وقام بعملية المكساج والماستر م. جاسم محمد.

وتقول كلماتها

طير المحبة كفخ ياضامر السرجوف

وعلى طوى الضلوع صدر اللي يبيك اوكر

لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف

وتسأل القلب قال القلب لا تنكر

تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف

أما على الصد والهجران ماتشكر

بنات آدم وحواء من عنود النوف

واللي الى عرضت جمالها يسكر..