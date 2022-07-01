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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708360/باقات-أقوى-كارت-من-اتصالات-مصر-تبدأ-من-2-جنيه

ينشر دوت الخليج تفاصيل باقات أقوى كارت من اتصالات مصر فهى من أكثر الأنظمة التى يتساءل عنها عملاء اتصالات مصر أكواد الاشتراك فيها بجانب الأسعار فهى تبدأ من 2 جنيه.

باقات أقوى كارت من اتصالات مصر

- باقة أقوى كارت الـ 2 : مقابل 1.4 جنيه توفر 30 دقيقة لاتصالات صالحة حتى نهايه اليوم بالإضافة إلىى 20 وحدة للاستخدام على واتساب، هنطلب #811*.

- باقة أقوى كارت الـ 2.5 : مقابل 1.75 جنيه توفر45 دقيقة لاتصالات صالحة حتى نهاية اليوم، هنطلب #811*

- باقة أقوى كارت 5 الجديدة : مقابل 3.5 جنيه توفر 225 دقيقة لااتصالات صالحه حتى نهاية اليوم هتطلب #811*

- باقة أقوى كارت الـ 4.25 : مقابل 2.98 جنيه توفر 190 دقيقة لاتصالات صالحة حتى نهاية اليوم بالاضافة الى 50 وحدة للاستخدام على واتساب هنطلب #811*.

اتصالات مصر

- باقة أقوى كارت الـ 5 : مقابل 3.5 جنيه توفر 200 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة يومين، هنطلب #811* أو نبعت 7 لـ 8111 مجانا.

- باقة أقوى كارت الـ 7 : مقابل 4.9 جنيه توفر 340 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 3 أيام، هنطلب #811* أو نبعت 11 ل 8111 مجانا.

- باقة أقوى كارت الـ 9 : مقابل 6.3 جنيه توفر 400 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 4 أيام، بالاضافه الى 50 وحدة للاستخدام علي واتساب، هنطلب #811*

- باقة أقوى كارت الـ 10 : مقابل 7 جنيه هناخد 450 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 7 أيام، هنطلب #811* او نبعت 8 ل 8111 مجانا

- باقة اقوى كارت الـ 13.5 : مقابل 9.45 جنيه توفر 625 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 7 أيام، هنطلب #811*

- باقة أقوى كارت الـ 15 الجديد : مقابل 10.5 جنيه توفر 650 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 10 أيام، هنطلب #811* ونقدر نتأكد من نوع الكارت عن طريق الصلاحية المكتوبة على الكارت.

- باقة أقوى كارت الـ 25 : مقابل 17.5 جنيه توفر 1100 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 14 يوم، هنطلب #811* او نبعت 10 ل 8111 مجانا

- باقة أقوى كارت الـ 30 : مقابل 21 جنيه توفر 700 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 28 يوم، للاشتراك هنطلب #811*

- باقة أقوى كارت الـ 50 : مقابل 35 جنيه توفر 1300 دقيقة لاتصالات صالحة لمدة 28 يوم، للاشتراك هنطلب #811*