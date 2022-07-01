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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708356/بحضور-عدد-من-نجوم-الفن-أحمد-فهمي-يفتتح-الفرع-الثاني-لمطعمه-في-الساحل-الشمالي-صور

افتتح النجم المصري أحمد فهمي الفرع الثاني لمشروعه خارج الوسط الفني الذي حقق نجاح كبيرا بفرعه الأول والذي يسمى "meat moot"، وذلك في عصر اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل افتتاح أحمد فهمي لفرعه الثاني

وافتتح أحمد فهمي مطعم اللحوم على الطريقة التركية وتعتبر المرة الأولي الذي يتواجد مطعم لحوم بهذه الطريقة في مصر وكان افتتاح الفرع الجديد بالساحل الشمالي في سيدي عبد الرحمن وتواجدت المذيعة اميرة فراج وأولاده لدعمه في نجاحه الجديد.

نجوم الفن في حفل افتتاح مشروع أحمد فهمي

وأحي حفل الإفتتاح فريق واما حيث صعد أحمد فهمي والفنان أحمد الشامي والفنان نادر حمدي علي المسرح وتضمن الحفل اكثر من اغنية وسط أجواء مبهجة وتفاعل من الحضور منهم اغنية نجمة معدية وفطومة وقام بجميع تفاصيل الإضاءة للاحتفالية وليد الحريري وتنظيم يارا احمد وايضا حرص علي الحضور الشاعر امير طعيمة وتهنئته.

برنامج أحلى كلام لـ احمد فهمي

الجدير بالذكر أنه أطلق الفنان أحمد فهي برنامج جديد، بعنوان «أحلى كلام »، وبدأ الجمهور من محبي فهمي في التفاعل مع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعد برنامج «أحلى كلام»، عمل إجتماعي لايت، من المقرر أن ينطلق بعد أسبوعين، على فضائية الحياة، وفاجأ فهمي أن الفنان القدير أشرف عبد الباقي، ضيف أول حلقاته.

تمثال أحمد فهمي في متحف مدام توسو

وفي سياق آخر كان قد كشف الفنان أحمد فهمي، عن وجود تمثال له بمتحف مدام توسو دبي، ويعد الفنان المصري الوحيد المتواجد في المتحف، وقال من خلال بيان صحفي إن متحف مدام توسو في لندن تواصلوا معه منذ 3 سنوات وأخبروه انه سيتم افتتاح متحف مدام توسو في دبي.

وأضاف أنهم يريدوا أخذ مقاساته لعمل تمثال له في المتحف ووصلوا مصر بالفعل وقاموا بعمل جلسة تصويرية له وقاموا بأخذ المقاسات له خلال 7 ساعات وكان بينهم تعاقد لا يتحدث عنه إلا بعد افتتاح المتحف، موضحًا أنه سعيد بهذا الأمر وردود أفعال الجمهور عندما زار المتحف وقاموا بالتصوير معه والتصوير مع التمثال.