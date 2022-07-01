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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 11:47 مساءً - محمد السيد - /708359/فودافون-توفر-الراوتر-الهوائي-بأسعار-مخفضة-لو-معندكش-أرضي-معاك-نت-براحتك

أعلنت شركة فودافون عن توفير الراوتر الهوائى بأسعار مخفضة لعملائها ممن لم يمتلكون خط أرضي ويريدون الاشتراك في أنظمة الإنترنت من فودافون Vodafone يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن الانترنت الهوائى من فودافون

vodafone فوافون أفادت فودافون أن الانترنت الهوائي عبارة عن راوتر يعمل بكابل كهرباء بدون بطارية .. و فيه منه نوعين: النوع الأول من راوتر فودافون - راوتر الانترنت الهوائي العادي وسعره 1000 جنيه.. وفيه عرض أن سعره 750 جنيه بدلا من 1000 جنيه. - سرعة الـ download تصل إلى 150 mbps والـ upload تصل الى 51 mbps. - سعة الراوتر 32 شخص متصلين في نفس الوقت. النوع التاني من راوتر فودافون - راوتر الـ 4G فائق السرعة الجديد وسعره 1400 جنيه. - حاليا فى عرض 50% خصم. - سرعة الـ Download تصل الى 400 mbps و الـ upload تصل الى 102 mbps - سعة الراوتر 64 شخص متصلين في نفس الوقت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون توفر الراوتر الهوائي بأسعار مخفضة.. "لو معندكش أرضي معاك نت براحتك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.