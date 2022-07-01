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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708358/16-يوليو-أولى-حفلات-هاني-شاكر-الغنائية-بعد-استقالته-من-النقابة

يستعد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية سابقا لإحياء حفل غنائي خلال الفترة القليلة المقبلة في دولة لبنان بمدينة بيروت، والذي يعد حفله الأول بعد تقديم استقالته عن النقابة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أولى حفلات هاني شاكر بعد تقديم استقالته عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية

وروج هاني شاكر لحفله في لبنان من خلال حيابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ شارك بوستر الحفل وعلق عليه: “إعلان حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 16 يوليو في بيروت - لبنان”.

استقالة هاني شاكر

جدير بالذكر أنه أتى قرار استقالة هاني شاكر عن منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بعد الجدل والخلافات التي حدث في جلسة اعتذار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، الأمر الذي أكده النقيب خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب في مساء يوم الإثنين.

بين التعاطف والسخرية.. هكذا علق النجوم على استقالة هاني شاكر

وخرج عدد كبير من النجوم ورجال الاعمال ليعربون عن رأيهم في استقالة هاني شاكر، اذ كتبت الفنانة نادية مصطفى: الفنان الكبير والإنسان المحترم وأخى الغالى، وأمير الغناء العربى، حقك على رأسى أنا، وسأظل عمرى كله فخورة بكونى أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في ظل رئاستك، ويشهد ربى أنك ما قصرت يوما وحفظت الأمانة، وستظل العمر كله المحترم الأصيل والقامة الشامخة”، بينما قال حسن شاكوش: “اتصدمت لأنه قيمة وقامة للوطن العربي كله ومكنش ينفع اللي حصل ده.. وبقول اننا خسرنا هاني شاكر قدوة لينا واتعلمنا منه كتير جدا، الاستاذ هاني شاكر جاب أخره وأما مسك النقابة مبقاش مركز في شغله لأنه كان الأب الروحي للنقابة والحمل عليه تقيل.. واللي حصله ده محزن”.

أما عن رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس فكان قد أثارت سخريته من استقالة نقيب الموسيقيين غضب عدد كبير من الجمهور بعدما كتب: “ استقاله هاني شاكر من نقابه المهن" الموسيقية ! … ممكن حد يبعتلي عنوان محل قلل رخيصة”، ووجه اعتذاره ومقصده في منشور أخر جاء فيه: “أعتذر لكل اللى زعلوا من التويته الخاصة بنقيب الموسيقيين هانى شاكر … لكن أذكر بكلمتى مع عمرو أديب ". ربنا ما بيسامحش فى قطع الأرزاق "