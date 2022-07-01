مواطن يشكو: "شركة اورنج فصلتنى تعسفى"

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - انتقد موظف إدارة شركة اورنج مشيرًا إلى تعرضه للفصل التعسفى من قبل شركة اورنج ورفع قضية وحكمت لصفه، ويرصد دوت الخليج شكواه ضد شركة اورنج

Orange اورنج

وقال: "أنا المواطن المصري هشام عمر علي محمد أعلن أن الله قد منّ عليّ بنصر عزيز في قضية الفصل التعسفي ضد شركة اورنج، لقد حكمت المحكمة العمالية المصرية في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤ بثبوت الفصل التعسفي من جانب شركة اورنج مصر وعدم صحّة ما ادعته الشركة من انني انقطعت عن العمل بإرادتي من أجل الحاق تهمة بالشركة".

وأضاف: "ربنا يشفي النفوس المريضة التي بلا شرف وبلا هوية، الحمد لله الذي اظهر الحق وازهق الباطل،هذا الحكم الصادر من القضاء المصري الشامخ يثبت حقيقة واحدة و هي ان العامل المصري محترم و لا يرض بالظلم و كرامته فوق كل شئ، هذا الحكم ملك و نصر لكل عامل مصري يراعي الله في رزقه و في عمله رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة ، العامل المصري أمين وصادق ولا يكذب ولا يخون وطنه".

موظفين أورنج

وأوضح أن ذلك جاء على خلفية قضية الانتحار السابقة والتى تعرض فيها الموظفين للمضايقات من قبل الإدارة".