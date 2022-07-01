احتفالًا بثورة 30 يونيو.. لقطات من حفل أحمد جمال بالشيخ زايد

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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708353/احتفالا-بثورة-30-يونيو-لقطات-من-حفل-أحمد-جمال-بالشيخ-زايد

أقام المطرب أحمد جمال حفل غنائي اليوم في منطقة الشيخ زايد وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، وكان الحفل تحت شعار كامل العدد.

دوت الخليج يرصد لكم حفل أحمد جمال بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

وقدم أحمد جمال خلال الحفل عدد من أغانيه الوطنية الذي اشتهر بها وأغاني أخرى بين الرومانسي والحزين، منها أبرزها أغنية إحنا مش بتوع حداد، ليلة ومن غير مجاملة، أنا هنا، نشيد العاشقين، ووجع كام يوم، أضحكي، أنتي عجباني، كما قدم عددًا من أغاني الزمن الجميل.

وجدير بالذكر، أن طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” يوم الإثنين القادم، والتي أتت بعنوان “خطير خطير”، ليتألق بها كعادته.

أحمد جمال يطرح أغنية خطير خطير

وتعد أغنية “خطير خطير” من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، وظهر بها المطرب أحمد جمال بشكل مختلف ونيولوك جديد.

وقد حاز على إعجاب جمهور ومتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

كلمات أغنية خطير خطير

وأتت كلمات أغنية “خطير خطير” على النحو الأتي: خطير.. خطير.. خارج المنافسة.. منزلش منه لسه.. فارق فرق جامد.. بركان في القلب خامد.. نار القلب والعه..مشتاق وعندي لوعة.. خطير خطير.. ومعقد ناس كتير.. الـ ينفسن ينفسن والـ يغير يغير.. كمان كمان.

اديها جمدان.. بتقارنوا مين بمين.. ماخلاص الفرق بان.. لما يهدي سنة.. قلبي بين الأسنة.. مش قادر عالمناهده.. ده أنا أدمنت المشاهدة.. حد يوصيه عليا.. ده طالع من عينيه.. ده معدي الحدود عيونه سود رموشه كحلا..كل شويه يعلي يخلي الدنيا ف عيني أحلى.

أحدث ظهور لـ أحمد جمال

من ناحية أخرى، شارك الفنان أحمد جمال في مهرجان السويس للموسيقى العربية الذي أقيم حفل ختامه في مساء أمس الأحد، وغنى به العديد من الأغنيات الشيقة والمؤثرة، وهي: "ليلة ومن غير مجاملة" و"أنا هنا" و"نشيد العاشقين" و"إحنا مش بتوع حداد" و"وجع كام يوم" و"اضحكي" و"انتي عجباني"، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل منها "بتونس بيك" للراحلة وردة و"على حسب وداد قلبي" للعندليب عبدالحليم حافظ، وأغنية "هوا ياهوا" للمطربة عفاف راضى.

وقد تألق أحمد جمال وبدأ يذاع صيته بعد اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول على قناة ام بي سي 1 وحصوله على المركز الثاني، تخرج من كلية الصيدلة، حاز على انتباه الملحنين مثل عمار الشريعي وهاني مهنا ومحمد الحلو. يحب الموسيقى العربية والغربية ولاسيّما الفلكلور المصري وموسيقى الهاوس.