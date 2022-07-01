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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708351/في-أول-مباراة-له-مع-الأحمر-رياكاردو-سواريش-يعلن-قائمة-الأهلي-لمواجهة-بتروجيت-في-نصف-نهائي-كأس-مصر

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي، ريكاردو يواريش، عن قائمة الفريق التي سيخوض بها مباراة بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر إقامتها غدًا، في الساعة التاسعة مساءًا على ملعب ستاد القاهرة، في أول مباراة للمدرب البرتغالي مع الفريق الأحمر.

دوت الخليج وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وزياد طارق. ويدخل النادي الأهلي مباراة بتروجيت، بعد أن نجح في الفوز على فريق بيراميدز بثنائية مقابل هدف، في ربع نهائي البطولة، في المباراة التي أقيمت الاسبوع الماضي على استاد القاهرة، وأحرز الأهداف للأهلي محمد طاهر وحسام حسن، بينما احرز لبيراميدز رمضان صبحي من ركلة جزاء. وستكون هذه المباراة هي الأولى للفريق الأحمر، تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريز، والذي أعلنت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه، اليوم الخميس، خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2 في المباراة التي أقيمت في 30 مايو الماضي على ملعب مُركب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب. الفائز يواجه الزمالك ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، فريق نادي الزمالك، الذي كان قد تأهل لنهائي كأس مصر على حساب فريق نادي أسوان، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. نهائي كأس مصر ويقام نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك، والفائز من مواجهة الأهلي وبتروجيت، يوم الخميس 21 يوليو المقبل، ولم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توقيت اللقاء ولا الملعب المقرر أن يحتضن المباراة النهائية لكأس مصر 2021. وأعلنت إدارة النادي الأهلي عن التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي، ويضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي كلا من: ماوريسيو فاش مدربًا .. سامي قمصان مدربًا .. راؤول فاريا مطور أداء .. بيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي .. إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى .. لويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

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