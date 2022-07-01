انت الان تتابع تفاصيل خبر أهالي العصلوجي يشيعون جثمان جثة شاب تخلص من حياته شنقاً في الشرقية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708350/أهالي-العصلوجي-يشيعون-جثمان-جثة-شاب-تخلص-من-حياته-شنقا-في-الشرقية

شيع عشرات من أهالي قرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية جنازة شاب توفي شنقاً داخل حظيرة مواشي، وكانت نيابة الزقازيق العامة قد صرحت بدفن جثة شاب تخلص من حياته شنقاً داخل حظيرة مواشي بقرية العصلوجى التابعة لمركز الزقازيق.

دوت الخليج

البداية عندما استقبل مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية مساء اليوم الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة، إثر قيامه بشنق نفسه باستخدام حبل داخل حظيرة مواشي بالقرية.

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام تفيد وصول الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة.

الانتقال إلى محل الواقعة

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة للاستماع إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من التحريات عثور شقيق المجني عليه على الشاب "كريم . م" 25 عاماً معلق بحبل في سقف حظيرة مواشي، ومازالت التحريات مستمرة لحين بيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.