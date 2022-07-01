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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708349/محمد-شاهين-يطرح-أحدث-أعماله-الغنائية-بعنوان-الدروس-المستفادة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية الدروس المستفادة لـ محمد شاهين

وروج محمد شاهين لأغنية الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” اذ نشر مقطع فيديو من الأغنية وعلق عليها: “حبايبي تقدروا تسمعوا أغنيتي الدروس المستفادة كاملة علي اليوتيوب، بإذن الله تعجبكم ياغالين".

يذكر أنه، أخر أعمال محمد شاهين أغنية “أنا وعلى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع محمد شفيق، كما طرح أغنية جديدة تحمل اسم "ملكة جمال الناس" والتي تعد من كلمات سلمى رشيد، وألحان سامر أبو طالب، توزيع معتز رضا.

محمد شاهين يغني لويجز

وكان قد طرح المطرب محمد شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام مقطع فيديو قصير أعاد فيه غناء «البخت» لـ ويجز ولكن بطريقة مختلفة ومايلة إلى الطرب أكثر ظهر وكانت بطريقته الخاصة، وعلق عليها، قائلا: «اسمعوا البخت بالشكل الجديد ل ويجز».

و تعرضت أغينة البخت لأزمة حادة بعدما هاجمها السيناريست عمرو ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: “فيه حالة كده بخصوص ويجز اللى هو معلش يا جماعة الذوق اتغير وافتكروا زمان لما حميد الشاعري طلع والاغنية الشبابية ويالا بينا نحاول نفهم ونتفهم اعجاب الشباب بيه لانهم اكيد معاهم حق “.

وتابع ياسين حديثه: “معلش انا اسف والله بس حتى لو فعلا الذوق اتغير ويجز مش معبر عن ده ..في اعتقادي الاقبال عليه والاهتمام بيه راجع لان كلام الاغاني بتاعته بيبقي زي سيم كده بينه وبين اللى بيسمع والغاز محتاجة تفكير عشان تتحل انما لا مزيكا ولا صوت ولا كلام ولا اي حاجة من دي نهائي ..لو اغنية زي البخت دي كان ويجز من عشر سنين قدمها لاي منتج كان طرده وممكن اعتدى عليه كمان من حقك -وده مفروغ منه قطعا - انك تسمع وتحب اللى انت عايزه ومش من حق اي حد انه يمنعك من ممارسة الحق ده ..لكن ويجز ده مش فن ثوري جديد ولا حاجة “.