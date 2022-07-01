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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708348/العثور-على-مسن-مقتول-بإحدى-الأراضي-الزراعية-في-الدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية ، على جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.

دوت الخليج

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز ، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

الانتقال والفحص

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثمان مسن يدعي "عبد المالك أحمد بكر" ، في العقد السادس من عمره ، ومقيم بقرية الخمسة.

شهود عيان

وأكد عدد من شهود عيان ان المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب لمصرعه، وجرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للوقوف على أسباب الوفاه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لكشف غموض الحادث والوقوف على أسبابه.