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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708352/بنك-المصرف-المتحد-يوفر-شراء-صك-الأضحية-تفاصيل

أعلن بنك المصرف المتحد عن توفير شراء صك الأضحية بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، بمناسبة اقتراب عيد الأضحي المبارك، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شراء صك الأضحية من بنك المصرف المتحد المؤسسات المتعاون معها.

بنك المصرف المتحد

نشر بنك المصرف المتحد عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"،: "سهلناها عليك، اشتري صك الأضحية الآن من المصرف المتحدمن خلال القنوات الرقمية المتنوعة من أي مكان و على مدار الساعة".

وأضاف: "أو من خلال زيارة فروع بنك المصرف المتحد المنتشرة على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن ذلك بالتعاون معبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير، وجمعية الاورمان، وافتح أبواب الخير.

رقم خدمة عملاء بنك المصرف المتحد

- تليفون رقم 20233326000

- الخط الساخن 19200

- الموقع الرسمي للمصرف المتحد theubeg.com

ويواصل دوت الخليج متابعة كافة الخدمات التى يقدمها بنك المصرف المتحد سواء الخدمات المصرفية أو المجتمعية المختلفة بهدف مساعدة المواطنين في المجتمع ودفع عجلة الاقتصاد القومي.