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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708364/الرئيس-السيسي-طريق-الساحل-الجديد-مخلصش-وفي-ناس-بتحط-تراب-على-الشغل-وهدفها-تسيئ-لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع كل الشكاوى التي يتم تداولها من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على متابع الشكاوى الواردة بشأن طريق الساحل الشمالي الجديد.

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وأوضح الرئيس السيسي، خلال تفقده بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، أن طريق الساحل الجديد لم ينتهي بعد ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه في 30 يوليو أو نصف أغسطس، قائلًا: «الطريق ينتهي بكل الشغل الفني اللي عليه ثم الإرشاد اللازم ثم وضع عناصر الشرطة».

وتابع الرئيس: "معقولة بنقارن طريق كان حارتين أو 3 حارات بطريق أصبح 6 حارات.. بقول للمواطنين انتظروا لما الطريق يتم الانتهاء منه".

الرئيس السيسي: «طريق الساحل الجديد مخلصش.. وفي ناس بتحط تراب على الشغل وهدفها تسيئ لمصر»

وأردف: «مستغرب جدا إن القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا للناس إن الطريق لسه مخلصش»، لافتًا إلى أن طريق الساحل هيتعمل على قواعد المرور مش على أسلوب الناس في الحركة

واختتم: « كل ما كان في شغل بيتعمل، في ناس بتطلع هدفها إنها تشكك في الشغل ده وتسييئ إليه، بعد كل الجهد ده وكل التكلفة دي.. في ناس بتحاول تحط تراب على الشغل، وهدفها مش الهيئة الهندسية ولا وزارة النقل..لأ على مصر وكأن احنا مش عارفين نعمل».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الأعمال الجارية حاليًا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشدداً سيادته على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائماً لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلاً عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المطقم.