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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708363/عمرو-أديب-30-يونيو-ثورة-فاشلة-في-حالة-عودة-الإخوان-من-جديد

علق الإعلامي عمرو أديب، على بعض الأقاويل التي تردد إمكانية عودة الإخوان من جديد إلى مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا إن هذا الأمر مرفوض تماما، ولن يقبل به، وفي حالة حدوث ذلك يعد فشل كبير لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقلها دوت الخليج، أن ثورة 1952 التي تعد أم الثورات في التاريخ المصري والذي قامت لإزالة الملك فاروق من الحكم، إذا كان عاد الملك فاروق إلى الحكم بعد 4 سنوات هل كانت ستعد ثورة ناجحة بالتأكيد لا، ونفس الأمر بالنسبة لثورة يونيو.

وتابع أن30 يونيو قامت لأن هناك عصابة اختطفت وسرقت مصر فقامت الثورة من الشعب المصري وساندها الجيش المصري من أجل إزالة هذه العصابة من جذورها وهو ما تم، وفي حالة عودة الإخوان مرة أخرى تصبح ثورة 30 يونيو ثورة فاشلة.

عمرو أديب: الإخوان عصابة وأنا أكثر من أعرفهم

وأردف أنه تعامل شخصيا مع جماعة الإخوان الإرهابية ويعلم جيدا طرق تلك العصابة، وطريقة التعامل معهم، "أنا من أكتر الناس اللي اتعاملت مع الإخوان، وعارفهم كويس وعارف كتير عنهم دول عصابة".

وواصل أن نجاح ثورة 30 يونيو كان القضاء على الإخوان فقط لا غير، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية وخاصة جماعة الإخوان عبارة عن خلايا كامنة ونائمة تظل نائمة حتى تتاح لهم الفرصة من أجل العودة من جديد.

وأشا إلى أن الإخوان حينما استولت على الحكم كانت أيضا تنظيم كامن ظل متواجد في الخفاء حتى جاء له الفرصة وانتهزها واستولى على الحكم، ونجح الشعب في إزالته من الحكم، رافضا بشكل قاطع عودة الإخوان من جديد.