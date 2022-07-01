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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708361/القائم-بأعمال-وزير-الصحة-مصر-خالية-من-جدري-القرود-ونعالج-الضمور-الشوكي-مجانا

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أن مصر تعمل جاهدة لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطن المصري من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية في العديد من الملفات المختلفة.

وقال "عبد الغفار"، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، إن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات، وسيتم تقديم الخدمة كاملة في المحافظات نهاية العام الجاري.

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أن عدد كبير من المستشفيات في مصر في الوقت الحالي لديها عدة مشكلات وتعمل الوزارة على حلها، من أجل العمل على توصيل خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

خالد عبد الغفار: نقدم مبادرة لعلاج الضمور الشوكي مجانا

وأشار إلى أن مرض ضمور العضلات الشوكي واحد من أصعب الأمراض التي يواجهها العالم من ناحية العلاج، والعديد من المؤسسات العالمية تضع العديد من الضوابط في طريقة التعامل مع هذا المرض، والوزارة تعمل على هذا الأمر بشكل مميز، موضحا أن الوزارة وضعت مبادرة لعلاج مرضى هذا المرض بشكل مجاني، على الرغم من أن تكاليف علاجه تكون مكلفة للغاية، وقد تصل إلى 80 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر.

وواصل أنه فيما يتعلق بحالات الولادة في مصر، فأصبح الآن 85% من حالات الولادة في مصر في الوقت الحالي قيصيرية، و و60% من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون لدخول حضانة، مشيرا إلى أنه كلما اعتمدنا على الولادة الطبيعية، قل عدد الأطفال المحتاجين للحضانات، كما أنه ليس من حق الحامل اختيار نوعية ولادتها لأن الطب هو الفيصل في هذه العملية.

وفيما يتعلق بسعر العمليات في المستشفيات الخاصة عقب قائلا إن القانون لا يسمح للوزارة بتحديد سعر العمليات الجراحية في تلك المستشفيات، والأمر يكون عبارة عن عملية تراضي بين المريض والمستشفى.

وأتم أن التوسع في خدمات التأمين الصحي وأمانة المراكز سيساعد في ضبط أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، خاصة أنه سيخلق حالة من المنافسة، مشددا على أن مصر خالية من مرض جدري القرود في الوقت الحالي وأن مصر مستعدة بشكل كامل حال دخول المرض لمصر.