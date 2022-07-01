انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: السلفيون المتشددون عالة على العلم والتكنولوجيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708357/إبراهيم-عيسى-السلفيون-المتشددون-عالة-على-العلم-والتكنولوجيا

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، باللاعب بسنت حميدة والتي نجحت في اسم رفع مصر عالميا بعد تحقيقها الميدالية الذهبية في بطولة الجري لمسابقات الـ 100 متر بدورة ألعاب البحر المتوسط، مؤكدا أن مصر لم تكن لديها أبطال في تلك اللعبة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن بسنت حميدة عنوان مهم لنجاح الرياضة النسائية في مصر، وخاصة أنها في رياضة مصر لم تكن أبطال فيها وحينما يكون الجري لمسافات قصيرة أمر يُشار إليه بقوة.

وتابع أن مشهد تشجيع الجمهور الجزائري للمصرية بسنت حميدة يؤكد على العروبة والحب والامتنان بين كل شعوب الدول العربية وبعضها بغض النظر عن اي شيء له علاقة بالسياسة، يظل العروبة موجودة بين الشعوب العربية، سواء على مستوى العلاقات الاجتماعية الطيبة والمصاهرة بين الشعوب وبعضها البعض.

إبراهيم عيسى ينتقد السلفيين المتشددين

وأثنى، على موقف بسنت حميدة الذي كانت تبحث عن علم مصر من أجل الاحتفال به خلال فرحتها بحصولها على الميدالية الذهبية، وكانت طوال الوقت تشير إلى علم مصر في زيها التي تجري به، وهذا يدل على الوطنية وحبها لمصر وذلك على الرغم من أن شقيقها تم تجنيسه ويشارك باسم دولة قطر في الوقت الحالي.

وانتقد "عيسى"، الأقاويل التي خرجت من بعض مشايخ السلفية المتشددين الذين انتقلوا زي بسنت حميدة، قائلا إن الفكر السلفي المتشدد جعل جمهوره لا يرى المرأة إلا جسد وغواية وعورة، وجعلهم يرون الإسلام عبارة عن زي فقط وليس جوهر.

وواصل أن السلفيين المتشددين جعلوا الرجل عبارة عن استثارة ولا يملك إلا غريزة جنسية، موضحا أنه لم يسمع قط عن عالم سلفي أو باحث سلفي قام بالإعلان عن اكتشاف معين فاد البشرية، أو قدم بحث علمي مهم يفيد به مصر، متابعا: " هما عالة على العلم وعالة على التكنولوجيا وعالة على التقدم الإنساني، مستهلكين فقط لا غير".

وأردف أن بعض السلفيين المتشددين خرجوا ينتقدوا بسنت حميدة بسبب زيها، "ده حيوان جنسي سايب الإنجاز وكل اللي عملته بسنت واسم مصر المرفوع عاليا وبيتكلم على الشورت اللي لابساه ده حيوان وليس بني آدم".