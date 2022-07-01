انت الان تتابع تفاصيل خبر إبراهيم عيسى: هناك جهة تسعى لإخراج قاتل نيرة أشرف من السجن حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /708354/إبراهيم-عيسى-هناك-جهة-تسعى-لإخراج-قاتل-نيرة-أشرف-من-السجن

أعرب الإعلامي إبراهيم عيسى، عن تعجبه من إعلان أسرة نيرة أشرف، ضحية جامعة المنصورة أنها تتلقى من أرقام مجهولة رسائل تنصحها بقبول الفدية ودية لمقتل ابنتها بـ 5 مليون جنيه، ورسائل مجهولة وغريبة هو هذا الأمر.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وينقلها دوت الخليج، أن يجب معرفة من له مصلحة في إخراج هذا القاتل من السجن أو من يريد وراء هذا الأمر، من الجهة الممولة التي تطمح لإخراج هذا القاتل من السجن، وهدفها من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن أهل القاتل نفسهم ليس لديهم هذا المبلغ من أجل اقتراح هذا الأمر

إبراهيم عيسى يطالب مباحث الإنترنت بحماية سمعة نيرة أشرف

وتابع أن الفترة الماضية ظهرت صفحة تحاول تشويه الفتاة البريئة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة من خلال نشر عدة صور خاصة لها مع الشتائم لتشويه سمعتها، "مين الناس دي، وإزاي تتساب كده".

وطالب من مباحث الإنترنت والأجهزة المعنية بضرورة التفتيش حول هذا الأمر، ومعرفة الشخص الذي يريد أن تذهب القضية في مسار الدية، وما هي مصلحته في هذا الأمر، وذلك بعدما ظهرت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمتها هي انتهاك الحياة الأساسية للفتاة نيرة اشرف ضحية جامعة المنصورة، متابعا: "لازم نفتش ورا الصفحة دي ونجيب مين وراها، إزاي الصور دي نزلت مع مطاردات ولعنات وشتائم وتشويه السمعة للبنت".

وواصل أنه يجب العمل على محاسبة القائمين على تلك الصفحة، لأنها تنتهك خصوصية فتاة المنصورة، وهذا الأمر غير مقبول بالمرة، "البنت ماتت مينفعش كده، مين الجهة اللي بتعمل كده".