تحقق الحلم.. الداخلية تقيم فرح سما وطارق فى نادى الشرطة بالجزيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - سما وطارق، جمعت بينهما قصة حب أرادا تتويجها بالزواج ومنذ الصغر كانت تتمنى أن تلتحق بكلية الشرطة، وناشدت وزارة الداخلية التى استجابت لتحقيق حلمها بنادى الشرطة بالجزيرة. وأبدت سما فرحتها وسعادتها، وكذلك طارق عبر عن مشاعره السعيدة.

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