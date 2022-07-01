الأوقاف: تخصيص المئات من الساحات وفتح المساجد لصلاة عيد الأضحى

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم الجمعة، "إنه فى إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية فإنه يجرى حاليا الإعداد من خلال المديريات الإقليمية لتجهيز المئات من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم".
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز كان قد عقد اجتماعا بقيادات القطاع الدينى يوم الأربعاء، الماضى بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى، ووجه مديرى المديريات بسرعة إعداد الساحات والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل فى محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة على أن تقوم كل مديرية بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التى تقام بها صلاة العيد تيسيرا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات، وتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، وذلك عملا على إدخال الفرحة والبهجة على الناس فى العيد.
وأكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف وحدها هى المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، وتعيين الأئمة والخطباء للصلاة سواء بالمساجد أم بالساحات فى إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد باعتبارها من الولايات العامة التى تقوم بها مؤسسات الدولة وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة فى ذلك لا شرعا ولا قانونا.
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