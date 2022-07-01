محافظ بنى سويف ينيب رئيس مدينة ناصر لافتتاح مسجد الهدى النبوى

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الهدى النبوى بقرية كوم أبو خلاد، التابعة لمجلس قروى دنديل، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى للتوسع فى إعمار وبناء المساجد ودور العبادة الكبرى.





حيث تم إحلال وتجديد المسجد على مساحة 240م، وبتكلفة 1.5 مليون جنيه، هذا وقد حضر فعاليات الافتتاح، كل من الشيخ رجب حسين مدير إدارة الأوقاف بناصر وفضيلة الشيخ خميس محمد قياتى رئيس المساجد الحكومية والأهلية بإدارة أوقاف ناصر ومسئولى الأوقاف والأزهر وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمركز، وسط جمع من أهالى القرية.

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