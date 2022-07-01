عاجل.. السيسى: حجم العمل في تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى غير مسبوق

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مشروعات تطوير الطرق والمحاور المرورية الجديدة التى يتم تنفيذها بالقاهرة على مدار 4 – 5 سنوات الماضية أنقذت العاصمة من الشلل الكامل الذى كانت ستصاب به.





وأشار الرئيس السيسى، خلال جولته التفقدية على مشروعات محاور وطرق القاهرة الكبرى، إلى أن حجم الأعمال الإنشائية الجارية فى هذه المشروعات غير مسبوق وبتكلفة كبيرة جدا.

وأضاف السيسى: "يهمنى الناس تعرف والقاهرة اللى فيها أكبر كتلة حركة فى مصر بالكامل إننا اشتغلنا بخطة متكاملة لتطوير الطرق والمحاور، وفى النهاية نقدر نقول إن القاهرة سواء شرق أو غرب تم حل حركة السيارات ما بين 5 إلى 10 سنوات مقبلة".

وتابع الرئيس السيسى: "كان الطريق الدائرى الفاصل ما بين القاهرة الجديدة لما خلصناها كلها عملنا 16 محورا جديدا لربط شرق القاهرة بالجزء الخاص بغرب الطريق الدائرى بالكامل وبعدها اشتغلنا على كل المحاور الداخلية الأخرى".

وأضاف الرئيس: "الكلام ده لو مكنش اتعمل خلال الأربع أو الخمس سنوات الأخيرة كانت القاهرة ستصاب بالشلل الكامل".

وقال السيسى، إن هذا التطوير نتائجه جيدة فى تقليل التلوث وتوفير وقت المواطنين والتيسير عليهم فى حركتهم اليومية الضخمة وكذلك توفير الوقود.

ووجه الرئيس السيسى، بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية الجارية فى الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى للتيسير على المواطنين.

وتابع السيسى: "لما خلصنا القاهرة الجديدة ومحاور الربط ومنطقة غرب الدائرى دخلنا كمان فى تجاه الجنوب، خصوصا فى منطقة المقطم اللى فيها كتلة سكانية كبيرة وكانت تتحرك ببطئ شديد ولكن دلوقتى هيكون فيه انسيابية فى الحركة".

وأضاف الرئيس السيسى، أن حجم المحاور التى تم شقها فى القاهرة سيتيح للمواطنين الحركة بصورة سريعة، وطالب الرئيس القائمين على تنفيذ تلك المشروعات بالحديث المستمر مع المواطنين عن الفائدة التى ستعود من تنفيذها، مضيفا: "متتعجلوش النتائج لما يخلص المشروع الناس هتحس إن اللى تعمل كان إضافة كبيرة وعمل تيسير كبير فى الحركة.. تحملونا ونحاول فى أسرع وقت إنجاز المشروع".

وتابع السيسى: "محور ياسر رزق سيكون موازى لطريق صلاح سالم ويربط منطقة وسط القاهرة بهضبة المقطم.. علشان تطلع على كوبرى السيدة عائشة ومنه على منطقة القلعة وتدخل على طريق صلاح سالم.. لا إحنا عملنا محور جديد تقدر تدخل منه حتى القاهرة الجديدة".

وأوضح الرئيس السيسى، أن هذه المشروعات تكلفتها كبيرة وحجم الأعمال ضخم وهناك أراضى سيتم إتاحتها لمشروعات وإقامة خدمات للمواطنين بما يوفر فرص عمل.