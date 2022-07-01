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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708345/جورج-رشاد-وزير-الإعلام-الإخواني-حولني-للتحقيق-لتسميه-30-يونيو-ثورة

كشف الإعلامي جورج رشاد، مقدم برامج ومذيع نشرات في القنوات الفضائية المصرية عنه أنه تم تحويله للتحقيق خلال تغطية لثورة 30 يونيو، من قبل وزير الإعلام الإخواني وقتها بسبب تسميته ليوم 30 يونيو بـ "الثورة"، وهو ما كان مرفوضًا بالنسبة للجماعة وقتها.

وأضاف "رشاد"، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "cbc"، وينقلها دوت الخليج أنه خلال تغطية لأحداث ثورة 30 يونيو، قال على البث المباشر للتغطية "أهلا بكم في تغطية إخبارية مع ثورة 30 يوينو، واستكمل التغطية التي استمرت حوالي 3 ساعات على الهواء مباشرة".

وتابع أنه عقب انتهاء البث تم استدعائه في قطاع الأخبار ومن ثم لرئاسة القطاع ومن ثم لوزير الإعلام الإخواني في ذلك الوقت، والذي قام بتحويله للتحقيق بسبب إصراره على تسمية 30 يونيو بالثورة، موضحا أن وزير الإعلام كان يرى أنهم بعض المواطنين المتجمعين في تظاهر وليس ثورة.

جورج رشاد: العام الأسود لجماعة الإخوان لم يستمر طويلا

وأردف أنه عقب ذلك اليوم بتاريخ يوم 3 يوليو كان متواجد في حلقة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" وكان الحديث وقتها كله عن "مذبحة بين السرايات" وخلال اللقاء تم تغيير الاسكريبت وخرج وزير الإعلام الإخواني يتحدث عن شباب جماعة الإخوان ويطالب بالوقوف حدادا عليهم، وتم مشادة على الهواء بسبب ذلك لمدة 40 دقيقة.

وأوضح أن العام الأسود لجماعة الإخوان لم يستمر طويلا، ولكن كانت مجابهته دائما تحتل أخبار الصدارة في مختلف المواقع وشاشات التلفاز، "الإعلام هو الشرارة والمحرك الرئيس لثورة 30 يونيو، وكنا بنعري الإخوان ومخططتهم وجرائمهم، وكنا بننشر التثقيف والتنوير والتوضيح، وكان فيه تماسك بين الشعب سببه الإعلام".