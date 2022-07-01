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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708344/لقاء-الخميسي-بضمادة-على-ركبتها-في-أحدث-ظهور-لها-صورة

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي في صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بضمادة على ركبتها، بدى وكأنها تعرضت لإصابة بالغة في القدم.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل إصابة لقاء الخميسي في ركبتها

وظهرت لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها عبر انستجرام بهوت شورت وعلى قدمها ضمادة سواداء تعمدت ابرازها في الصورة، كما ارتدت بلوزة “زيتي” مفتوحة الصدر.

وكانت قد أعلنت لقا الخميسي منذ أيام عن تعرضها لإصابة بالغة دون الكشف عن هذه الإصابة، فكتبت عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”: “قبل الإصابة".

لقاء الخميسي وزوجها

جدير بالذكر أنه تعرب الفنانة لقاء الخميسي باستمرار عن حبها لزوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لم تفوت لقاء الفرصة في التعبير عن حبها له بشكل رومانسي في عيد الحب، اذ شاركت الجمهور فيديو يجمع عدد من صورهما الرومانسية سويًا، على أنغام أغنية لو الف الدنيا لراغب علامة، مع قلوب كثيرة تظهر وتختفي طوال الفيديو، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه كاتبه:"العُمر كله انت والحُب كله خلصته فيك.. بحبك".

وسبق وأن نشرت لهما صورتين، الأولى كتبت عليها:"كل لحظة وانت جنبي حتى وانت بعيد آه قديش بحبك"، اقتباسًا من الأغنية المصاحبة للصورة، والثانية هنأته بالفالنتاين وقالت له بحبك.

لقاء الخميسي تتألق في حتة من القمر

على الصعيد الآخر، شاركت لقاء الخميسي في مسلسل «زي القمر» من خلال حكاية جديد بعنوان «حتة من القمر» ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وتأليف السيناريت الشابة ميرنا الفقي، ويشاركها في البطولة الفنان محمد العروسي.

وروجت لقاء الخميس لحكايتها والتي اتت بعنوان «حتة من القمر» من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، حيث نشرت صورة لها من كواليس العمل، وعلقت عليها كاشفة عن مواعيد عرضه: “تابعونا ان شاءالله في أول حفلة الساعة 8 مساءا على cbc دراما”.