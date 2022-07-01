انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب أحمد فتحي: نقييم طلبات الإنضمام لتنسيقية شباب الأحزاب إلكترونياً دون تدخل بشري حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708343/النايب-احمد-فتحي-نقييم-طلبات-الإنضمام-لتنسيقية-شباب-الأحزاب-إلكترونيا-دون-تدخل-بشري

أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يقرب من 60ألف استمارة يتم تقديمها للإنضمام إلي التنسيقية، موضحا أنه يتم تقيييم هذه الطلبات إلكترونياً، موضحا أن التقييم الإلكتروني يكشف السمات الشخصية، ويعطي تقرير عن هذه الشخصية بدون تدخل بشري.

دوت الخليج

وأضاف فتحي، خلال لقاءه على قناة "إكسترا نيوز"، أن تسيقية شباب الأحزاب كيان محترم، وهناك تمكين حقيقى من أعضائها كأعضاء مجلس النواب مجلس الشيوخ وأعضاء تنفيذين داخل السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه لابد أن يكون لدى التنسيقية كفاءات تخدم الشعب المصرى لأن بيهم تنفيذيين وأعضاء مجلس الشيوخ ونواب بالبرلمان.

وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أن التنسيقية تمتلك نادي المدربين الذي يُثقل من مهارات أعضاء التنسيقية ويتم تجريب هذه المهارات بشكل عملي، كما أن هناك لجنة داخل التنسيقية تشمي بلجنة البروتوكولات تقوم بعمل بروتوكولات مع السلطة التنفيذية، الهدف منه خدمة المواطنين.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن يتم عمل تدريبات تعتمد على كفاءات أعضاء التنسيقية، حيث تدرب التنسيقية عدد من الشباب، ونتفق مع أفضل الشركات في العالم في اكتشاف المواهب والتي تقيس 108 وجها في الشخصية لتكتشف المواهب.

النائب أحمد فتحي: نقييم طلبات الإنضمام لتنسيقية شباب الأحزاب إلكترونياً دون تدخل بشري

وتقدم النائب أحمد فتحي، بالتهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30يونيو، متمنياً دوام نعمة الأمن والأمان والإستقرار لمصر.