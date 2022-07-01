انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيدو.. دياب يطرح أغنيته الجديد "ياتي ياتي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708341/بالفيدو-دياب-يطرح-أغنيته-الجديد-ياتي-ياتي

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل وكلمات أغنية ياتي ياتي لـ دياب

وتعد أغنية “ياتي ياتي” الذي طرحها دياب منذ قليل من كلمات احمد عبدالنبي وألحان غريب وتوزيع توما، والكليب من إخراج محمود فؤاد، وكان من المقرر عرضه في 20 يونيو المنقضي ولكن بسبب واقعة نيرة أشرف “طالبة المنصورة” المأسوية، تأجل طرح العمل حدادا على روحها.

كلمات أغنية ياتي ياتي

وتقول أغنية ياتي ياتي: “ياتي ياتي انا قلبي شمعه والعه قولي هوف وريحيه ومشاعري طالعه طالعه وانتي نازله فيها ليه مش حنه عليا حنه ونايمه ننه ايه في ايه؟ ادخلي ملعبي واخده جنب مني ليه انا عايزك تبقي فاكه اديني سكه هيحصل ايه لو مش عاجبك كلامي ارجعي نامي وطنشيه ومتبقيش بنت سبعه وتبقي صعبه وسهلي هاوديني .. واديني .. ودنك وحغني الكوبليه ياتي ع الحلاوه والجمال ياتي قلبي دق وليكي مال ياتي نجمه عاليه ف المجال انا مش داخل باعكسك عمري ناقصك كمليه قلبي مربوط بأستك وانتي بس شدتيه عايز وجودي باسطك مش عايزك تستقليه جربي .. قربي .. انتي طب خسرانه ايه انا من ساعة م شوفتك قولت بس هي دي قلبي عايز يتهشتك وانتي بس تدلعيه عاوز اعرف طب سعتك حبى امتى تحسي بيه صدقي .. وانطقي .. قولي موافقه خلاص عليه”.

دياب في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شارك المطرب دياب في السباق الرمضاني 2022 في مسلسل “توبه”بطولة الفنان عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد.

يشار أن الفنان عمرو سعد كان قد تصدر التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة واسم مسلسل توبة أيضًا الذي نافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 وحقق به نجاحا كبيرًا خلال حلقاته طوال شهر رمضان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج يحمل اسم توبة، وهاشتاج آخر بعنوان عمرو سعد بعد انتهاء العمل، الأمر الذي يدل على نجاح المسلسل بامتياز رغم الإنتقادات التي وجهت له بعد عرض الحلقة الأولى بأنه يتشابه مع مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد أيضا بالتعاون مع مصطفى شعبان.