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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708332/سقوط-ونش-رفع-أثاث-على-عقارين--بشرق-الإسكندرية

دوت الخليج

وأفاد المهندس محمود فؤاد، بأنه لا توجد أي شروخات أو أي تلفيات، وقد تبين أن التلفيات الموجودة عبارة عن سقوط أجزاء من ستارة السطح أعلى الشقة التى تم معاينتها نتيجه سقوط السلم، وكذلك العقار الملاصق لهذا العقار، كما سقطت أجزاء من ستارة السطح أيضًا نتيجة سقوط السلم على السطح، ولا يوجد أي إصابات بالأرواح، وتم مُعاينة سلامة العقار الإنشائية.

سقوط ونش رافعة أثاث

تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة أول، يفيد بسقوط ونش رافعة أثاث، على عقارين بمنطقة سيدي بشر، أثناء رفع بعض الأثاث لعقار ثالث، دون وقوع إصابات بشرية، مع حدوث تلفيات في العقارين.

قوات الحماية المدنية

بالانتقال لموقع البلاغ من قبل قوات الحماية المدنية وشركة مقاولات مدعومة بمعداتها، تبين سقوط رافعة ونش مُخصص لرفع الأثاث على العقارين أرقام 128 و129 بشارع المسرح، وأسفرت المعاينة الأولية عن سقوط سلم الونش على العقار الأول، مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن سقوط أجزاء من سور السطح العلوي، دون حدوث شروخات أو أضرار به، ثم سقط على عقار مُجاور مكون من 14 طابق، وتسبب أيضًا في تحطم أجزاء بسيطة من السطح، دون حدوث إصابات أو أضرار بالسلامة الإنشائية للعقار.