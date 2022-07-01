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القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708328/أهالي-إدكو-يشيعون-جثامين-ضحايا-حادث-البحيرة

شيع المئات من أهالي مركز ومدينة إدكو شمال محافظة البحيرة، قبل قليل،70 عاما، الضحية الرابعة في حادث التصادم الذي وقع أمس الخميس بمركز إدكو وراح ضحيته ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة.

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وكان المئات من أهالي مركز ومدينة إدكو شيعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جثامين ضحايا الحادث الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في الحال، أثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري نقل بنطاق مركز إدكو.

تفاصيل الحادث

وارتفع عدد ضحايا حادث مركز إدكو، الذي وقع أمس الخميس وراح ضحيته وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة، إلى عدد 4 وفيات حيث توفيت صباح اليوم الجمعة سعيدة حبشي الدمياطي، 70 عاما، متأثرة بإصابتها داخل مستشفى إدكو المركزي.

وشهد مركز إدكو حادث تصادم مروع أمس الخميس، راح ضحيته ثلاثة أشخاص بينما أصيبت أخرى بإصابات بالغة، وجميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل الجثمانين الثلاثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي.

ضحايا الحادث

وضحايا الحادث هم كل من أحمد عبد اللطيف الدمياطى، 70 عاما، وابنته أسماء أحمد عبد اللطيف، 26 عاما، ونجل عمها عبد الله محمد الدمياطى، 28 عاما، سعيدة حبشى الدمياطى، 70 عاما.