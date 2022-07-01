انت الان تتابع تفاصيل خبر تجنبوا البنك العربى الافريقى .. عميل بمبادرة التمويل العقاري يحذر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 1 يوليو 2022 08:45 مساءً - محمد السيد - /708346/تجنبوا-البنك-العربى-الافريقى--عميل-بمبادرة-التمويل-العقاري-يحذر

انتقد مواطن في مبادرة التمويل العقاري تجربته مع البنك العربى الافريقى محذرًا أحد من التعامل معه، مشيرًا إلى سوء موظفين البنك العربى الافريقى ومستوى أداء الخدمات المقدمة، ويرصد دوت الخليج شكوى عميل البنك العربى الافريقى ورقم التواصل معه.

البنك العربى الافريقى

قال عميل مبادرة التمويل العقارى بالبنك العربى الافريقى على موقع "فيسبوك"، : "عن تجربة البنك العربى الافريقى سيئ، ومعاملة الموظفين ما تفهمش منهم حاجة".

وأضاف: "ولو طلبوا منك حاجة لازم في ساعتها تنفذ، لكن يسيبوك لفترات طويلة بدون معلومة والتصرف العادي بالنسبالهم، لكن لو طلبوا منك مستند أو الحضور ما يسيبوش لك فرصة لو عند شغل أو غيره".

رقم خدمة عملاء البنك العربى الافريقى

- التواصل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على من داخل مصرعلى الخط الساخن: 19555.

- رقم خدمة عملاء المركز الرئيسي للبنك العربى الافريقى هو 0226923101.

- التواصل من خارج مصر: 24886679 (202+).